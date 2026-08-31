«ألفا ظبي» تضاعف التزامها الرأسمالي إلى مليار دولار في «ميكاد كريدت»



أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن زيادة استثماراتها في مشروعها المشترك للائتمان الخاص «ميكاد كريدت» الذي تديره مبادلة كابيتال؛ الشركة المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة. وبموجب اتفاقية الشراكة المعدلة، ستضاعف «ألفا ظبي» التزامها الرأسمالي ليصل إلى مليار دولار أمريكي، كما سترفع حصتها في ملكية المشروع المشترك من 20% إلى 40%.

وجرى توسيع نطاق التفويض الاستثماري للمشروع المشترك ليشمل استراتيجيات إضافية في سوق الائتمان الخاص، متاحة من خلال علاقات «مبادلة كابيتال» الراسخة وطويلة الأمد، إلى جانب أنشطة المشروع الحالية في مجال الإقراض المباشر في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويدير مشروع «ميكاد كريدت» أصولاً بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار أمريكي موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية.

وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «يجسد توسيع نطاق شراكتنا مع «مبادلة كابيتال» قناعتنا الراسخة بالدور المحوري الذي يؤديه سوق الائتمان الخاص بوصفه ركيزة استراتيجية ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية. وتشكل مضاعفة التزامنا الرأسمالي وتوسيع نطاق التفويض الاستثماري خطوة استراتيجية مدروسة، تعزز قدرتنا على الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية العالمية عالية الجودة. ويعد المشروع المشترك، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية، منصة استثمارية قوية وراسخة، ونرى أمامه آفاقاً واعدة لمواصلة النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة».

وقال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: «يعكس تطور المشروع المشترك قوة نهجنا في بناء منصات استثمارية عالية الجودة بالتعاون مع شركائنا من المؤسسات الاستثمارية. ومع استمرار نمو أعمالنا في قطاع الائتمان، نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الوصول إلى فرص نوعية ومتميزة في مجال الائتمان الخاص، مستفيدين من قدراتنا الاستثمارية وعلاقاتنا العالمية طويلة الأمد في هذا القطاع».