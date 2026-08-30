موسم ناجح واستثنائي من «مفاجآت صيف دبي»

يُسدل اليوم الستار على دورة ناجحة من موسم «مفاجآت صيف دبي»، بعدما شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة منه زخماً لافتاً وإقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار، مدفوعاً بحزمة واسعة من الخصومات والعروض الترويجية التي حوّلت ختام الموسم إلى فرصة استثنائية لعشاق التسوق والترفيه والاستفادة من أفضل الصفقات.

وقدمت التنزيلات الختامية خصومات تصل إلى 90 % لدى 500 علامة تجارية في 1500 متجر بمختلف أنحاء الإمارة.

وجاءت النهاية القوية لتؤكد المكانة التي رسختها «مفاجآت صيف دبي» باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الموسمية التي تنتظرها العائلات والمقيمون والزوار كل عام، لما توفره من مزيج متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والضيافة والفعاليات العائلية، إلى جانب العروض التي تمتد عبر مجموعة واسعة من مراكز التسوق والمتاجر والعلامات التجارية.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، اكتسبت أجواء الموسم زخماً إضافياً مع تكثيف العروض والخصومات، الأمر الذي شجع المتسوقين على استغلال الفرصة قبل إسدال الستار على الفعاليات.

وتحولت مراكز التسوق إلى وجهة رئيسة للباحثين عن الصفقات، مع تنوع كبير في المنتجات والعلامات التجارية والفئات التي شملتها التخفيضات.

ولم تكن جاذبية الختام مرتبطة بالخصومات وحدها، بل بالفرصة التي وفرتها هذه الأيام أمام الجمهور للاستمتاع بتجربة صيفية متكاملة.

فقد تزامنت العروض التجارية مع أجواء ترفيهية وعائلية أسهمت في تعزيز حركة الزوار، وجعلت رحلة التسوق مناسبة للاستمتاع وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

وشكلت التخفيضات الكبيرة في الأيام الأخيرة عامل جذب رئيساً، إذ اعتاد المتسوقون انتظار المراحل النهائية من المواسم والعروض للاستفادة من الأسعار الخاصة والفرص التي قد لا تتكرر بعد انتهاء الفعاليات.

وبدت المنافسة بين المتاجر والعلامات التجارية أكثر وضوحاً، حيث حرصت منافذ بيع عدة على تقديم عروض جذابة لاستقطاب المتسوقين وتحفيزهم على اتخاذ قرار الشراء.

وأسهم هذا التنوع في توفير خيارات متعددة أمام الجمهور، بدءاً من الأزياء والإكسسوارات ووصولاً إلى مستلزمات المنزل والإلكترونيات ومنتجات الأطفال وغيرها من الفئات.

وأصبح التسوق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أشبه بسباق للاستفادة من أفضل العروض قبل انتهائها، خصوصاً بالنسبة للمتسوقين الذين كانوا ينتظرون فرصة مناسبة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل.

وعلى الرغم من ارتباط «مفاجآت صيف دبي» في أذهان الجمهور بالتسوق، فإن نجاح الموسم يتجاوز مفهوم الخصومات ليعكس قدرة دبي على تقديم تجربة سياحية وترفيهية متكاملة خلال أشهر الصيف.

فمن خلال الفعاليات والعروض والأنشطة المتنوعة، نجح الموسم في منح سكان المدينة وزوارها خيارات واسعة لقضاء عطلاتهم وأوقات فراغهم، كما أسهم في تنشيط الحركة داخل مراكز التسوق وقطاع التجزئة والمطاعم والترفيه والضيافة.

وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة في دعم النشاط التجاري خلال فترة الصيف، إذ توفر حافزاً إضافياً للسكان والزوار لاكتشاف الوجهات المختلفة والاستفادة من العروض المتاحة.

كما تمنح العلامات التجارية فرصة للتواصل المباشر مع جمهور أوسع وتعزيز حضورها في السوق. ومع ختام الموسم، تبدو الصورة أكثر وضوحاً: العروض الجاذبة لا تزال أحد أهم العناصر التي تدفع حركة التسوق.

إلا أن نجاح الفعاليات الموسمية يعتمد أيضاً على قدرتها على تقديم تجربة متكاملة تتجاوز فكرة السعر المخفض إلى خلق أجواء تجعل من زيارة مراكز التسوق والوجهات الترفيهية نشاطاً بحد ذاته.

تفاعل قوي

وأظهرت الأيام الثلاثة الأخيرة أن الجمهور لا يزال يتفاعل بقوة مع العروض التي تجمع بين القيمة والتنوع، خصوصاً عندما تأتي في توقيت محدد وتوفر فرصة محدودة للاستفادة منها.

وبالنسبة للكثير من المتسوقين، مثلت الأيام الختامية فرصة لإتمام مشتريات مؤجلة أو اقتناص منتجات بأسعار تنافسية، في حين وجد آخرون فيها مناسبة للاستفادة من العروض الخاصة استعداداً للموسم الجديد.

كما لعبت أجواء الصيف والعطلات دوراً في تعزيز حركة الزوار، إذ تفضل العائلات خلال هذه الفترة الوجهات التي تجمع بين التسوق وتناول الطعام والترفيه والأنشطة المناسبة لمختلف الأعمار.

وهو ما جعل مراكز التسوق والوجهات المشاركة في الموسم نقطة جذب رئيسة خلال الختام.

وبالنظر إلى التجربة التي قدمتها «مفاجآت صيف دبي»، فإن النجاح لا يقاس فقط بحجم الخصومات، وإنما بقدرة الحدث على بناء حالة من الترقب لدى الجمهور طول فترة الموسم.

فمع كل عرض جديد، تتجدد دوافع المتسوقين للزيارة، في حين تمنح الفعاليات المصاحبة العائلات خيارات متعددة للاستمتاع بوقتها.

وهذا التنوع هو أحد أهم أسباب استمرار حضور «مفاجآت صيف دبي» ضمن أجندة الفعاليات التي تحظى باهتمام واسع.

علامات تجارية مشاركة

وشملت قائمة العلامات التجارية المشاركة: الأزياء والإكسسوارات، حيث تقدم مجموعة واسعة من علامات الأزياء العالمية والعلامات الفاخرة والعصرية عروضاً مميزة للراغبين في تجديد خزانة ملابسهم.

كما تشمل التنزيلات الختامية مجموعة من أبرز علامات الجمال والعطور ومنتجات العناية الشخصية.

وتتوفر للراغبين في تجديد منازلهم أو إضافة لمسات جديدة إليها تخفيضات لدى مجموعة من العلامات المتخصصة.

كذلك يمكن للعائلات التي تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد الاستفادة من التخفيضات على أزياء الأطفال والألعاب والمستلزمات العائلية.

وتشمل التخفيضات الملابس والأحذية والمستلزمات الرياضية لدى مجموعة من العلامات المشاركة. وتمتد التنزيلات الختامية لتشمل الإلكترونيات والترفيه ومنتجات أسلوب الحياة، بمشاركة عدد من متاجر التجزئة الشهيرة.