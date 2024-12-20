مطار دبي الدولي يستقبل 296 ألف مسافر اليوم

يشهد مطار دبي الدولي اليوم حركة نشطة مع استقبال نحو 296 ألف مسافر، حيث تتزامن هذه الزيادة مع عطلة نهاية الأسبوع الممتدة حتى 22 ديسمبر، والتي يتوقع أن تستقطب حوالي 880 ألف مسافر.

ويتوقع أن يصل إجمالي عدد المسافرين إلى أكثر من 5.2 ملايين مسافر بداية من 13 ديسمبر الحالي وحتى نهاية الشهر، ويُقدر المتوسط اليومي لعدد المسافرين بنحو 274 ألف مسافر.

وسجل مطار دبي الدولي نمواً بنسبة 8% في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 44.9 مليون مسافر.

وحققت دبي نمواً قياسياً في قطاع السياحة حيث استقطبت 9.31 ملايين زائر دولي في النصف الأول من العام، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لجذب المواهب والمؤسسات والمستثمرين.

واستقبل المطار مسافرين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك جنوب آسيا، وغرب أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وشرق آسيا.

واحتفظت الهند بمكانتها كأكبر وجهة للمسافرين إلى مطار دبي الدولي بـ 6.1 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ 3.7 ملايين مسافر، والمملكة المتحدة بـ 2.9 مليون مسافر، وباكستان بـ 2.3 مليون مسافر.

ومن بين الأسواق الأخرى المهمة، سجلت الولايات المتحدة 1.7 مليون مسافر، وروسيا 1.3 مليون مسافر، وألمانيا 1.3 مليون مسافر. أما بالنسبة لأبرز الوجهات من المدن، فقد تصدرت لندن القائمة بـ 1.8 مليون مسافر، تلتها الرياض بـ 1.6 مليون مسافر، ومومباي بـ 1.2 مليون مسافر.