فيديليتي يونايتد تفتتح مكتباً إدارياً جديداً في دبي

افتتحت «فيديليتي يونايتد» (Fidelity United)، إحدى أعرق شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتباً إدارياً جديداً في مبنى «غولدن غيت» (Golden Gate Building)، الطابق الثالث، ويشمل المكتبين رقم 302 و303، شارع أم هرير، عود ميثاء، دبي، الإمارات. وقد بدأ المكتب عملياته في 29 يوليو 2026، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال حفل الافتتاح.

ويُضاف المكتب الجديد إلى شبكة مكاتب «فيديليتي يونايتد» المنتشرة في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، ويتزامن افتتاحه مع توقيت مميز في مسيرة الشركة، إذ تتمثل في مرور خمسين عاماً على بدء أعمالها في دولة الإمارات.

وقال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة «فيديليتي يونايتد»: «يمثل اليوم أول بداية لنا في مقرنا الجديد في دبي. إنها لحظة مميزة تتزامن مع احتفالنا بمرور خمسين عاماً على وجودنا في دولة الإمارات، ويشرفنا أن يشاركنا أعضاء مجلس الإدارة هذه المناسبة. على مدى خمسة عقود، خدمنا عملاءنا في مختلف مجالات التأمين، من الشركات وصولاً إلى الأفراد، واضعين عملاءنا دائماً في محور أولوياتنا في كل ما نقوم به. ونحن على ثقة بأن السنوات المقبلة ستكون أكثر إشراقاً مما حققناه حتى اليوم».

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في مرحلة تشهد نشاطاً متزايداً للشركة. ولقد عززت «فيديليتي يونايتد» مؤخراً قدراتها في مجال التأمين الرقمي من خلال شراكة مع «سلاش داتا» (SlashData)، كما وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع «شوري» (Shory) و«إي في إس» (EVS) لدعم مستقبل التنقل الكهربائي في دولة الإمارات. بالإضافة، حصلت الشركة على ضخ رأسمال بقيمة 107 ملايين درهم إماراتي، بهدف تعزيز مركزها المالي في ظل توسع أعمالها.

ويستند هذا الزخم إلى مسيرة تمتد على خمسة عقود. فمنذ بدء عملياتها عام 1976، وإعادة إطلاق علامتها التجارية تحت اسم «فيديليتي يونايتد» عام 2018، وتوسعها نحو الشارقة ودبي عام 2019، نمت الشركة لتخدم عدداً كبيراً من الأفراد وتعالج حجماً كبيراً من مطالبات التأمين عبر مكاتبها الخمسة في دولة الإمارات.

«فيديليتي يونايتد» التي تعمل تحت الاسم القانوني «يونايتد فيديليتي للتأمين» (United Fidelity Insurance Company PSC)، هي شركة تأمين إماراتية سُجلت للمرة الأولى عام 1976. وتوفر الشركة للأفراد خدمات التأمين على المركبات والصحة والمنازل والحيوانات الأليفة والسفر، إلى جانب خدمات التأمين على الممتلكات والتأمين البحري وتأمين المسؤولية والتأمين الهندسي والتأمين الجماعي للشركات. وتدير «فيديليتي يونايتد» مكاتب في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

