«مفاجآت الصيف» ترسخ دبي وجهة عالمية للسياحة والتجزئة

90 % خصومات حصرية تطلقها أبرز العلامات التجارية

انتعاش أسواق التجزئة والسياحة الداخلية وأنشطة المطاعم

تختتم غداً الأحد فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، التي انطلقت يوم 2 يوليو وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، تحت شعار «يا حي صيف دبي» .

حيث نجحت بفضل برنامج حافل بالفعاليات والعروض الترفيهية والترويجية وعروض التسوق في تحويل الإمارة على مدار 60 يوماً حافلة بالتجارب الاستثنائية والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والأنشطة العائلية، إلى وجهة نابضة بالحياة مع برنامج متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية، ومنحت الزوار والعائلات فرصاً رائعة لاستكشاف وخوض تجارب جديدة طوال فصل الصيف.

ونجحت العروض والفعاليات في ترسيخ الإمارة وجهة عالمية للفعاليات والتسوق والتجزئة ولعبت دوراً محورياً في حفز أنشطة التجزئة فضلاً عن تنشيط السياحة الداخلية ودعم قطاعات الضيافة والمطاعم والطيران عبر باقة من الفعاليات المميزة والجوائز القيمة.

تميز وتنوع

وحفلت الدورة 29 من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الأكثر تميّزاً وتنوّعاً بالكثير من العروض والتجارب التي أشعلت حماس المتسوقين طوال الموسم، مع تخفيضات هائلة وعروض ترويجية لفترات محدودة، إلى جانب التجارب الجديدة المنتشرة في أنحاء المدينة.

كما تسابقت المحلات التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في منح المتسوقين من سكان الإمارة وزوارها فرصاً استثنائية من التوفير والمكافآت مع انطلاق تخفيضات صيف دبي الكبرى، التي قدمت أسعاراً مخفضة بنسب حتى 90 %، وعروضاً حصرية من أبرز العلامات التجارية، وصفقات يومية سريعة.

العودة للمدارس

وتتواصل فعاليات موسم العودة إلى المدارس من 3 حتى 30 أغسطس ليقدّم عروضاً مميزة على المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأزياء والإلكترونيات والتقنيات التعليمية.

«البيان» رصدت الحركة في أسواق التجزئة التي شهدت حالة من النشاط والزخم الكبير خلال الساعات الماضية في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

فيما كثفت المحلات التجارية عروضها لتنشيط المبيعات واستغلال الطلب القوي خاصة على الملابس والأحذية والأدوات المدرسية،.

حيث ساعد انتهاء الموسم الصيفي وعودة المواطنين والمقيمين في الإمارات من إجازاتهم الصيفية على حفز الطلب.

واحتلت الفعاليات الترفيهية مكانة رئيسية ضمن مفاجآت صيف دبي 2026، من خلال برنامج تضمن عودة أكبر نسخة على الإطلاق من سلسلة حفلات بيت ذا هيت، مع مجموعة من تجارب الترفيه الحية مثل العرض المباشر «ميامي شو» في كوكاكولا أرينا أمس، وذلك في أول عرض له خارج دولة الكويت الشقيقة، مع توفر التذاكر حالياً عبر بلاتينوم لست.

بينما استضافت احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي الجديد على مدار 3 أسابيع.

حيث قدم الحدث عروضاً مستوحاة من أجواء مفاجآت صيف دبي، وفرقاً جوالة، وأنشطة مجتمعية في عدد من المولات في دبي، ما أسعد الأسر والعائلات بأفضل التجارب الترفيهية والعروض.

تجارب عائلية

وأسهمت مراكز التسوق والفنادق والوجهات الترفيهية في دبي في تعزيز تجربة صيفية غنية ومتكاملة طوال فترة انعقاد المهرجان عبر باقة من الفعاليات والتجارب المتنوعة في أنحاء المدينة.

وبفضل التنوع الكبير في التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية وباقات الإقامة الفندقية والوجهات السياحية، قدمت مفاجآت صيف دبي 2026 تجربة صيفية متكاملة لا مثيل لها في المدينة.

حيث توسعت العروض هذا العام لتشمل مزايا إضافية في الفنادق والمطاعم طوال الموسم.

وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026 بدعم من الراعي الرئيسي، بنك دبي التجاري، إلى جانب قائمة الشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لشركة «الفطيم» (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو).

ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، واينوك، واتصالات والمزيد، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وطلبات.