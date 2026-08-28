الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية منح شركة "ستارلينك" رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات تتيح إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في الدولة، وفق الأطر التنظيمية والفنية المعتمدة وبعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

• تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكملة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس.

• تشمل تقديم الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، والاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي.

• يعزز الترخيص تنوع حلول الاتصال ومرونة البنية التحتية الرقمية واستمرارية الخدمات، ويدعم جاهزية القطاعات الحيوية والطوارئ، مع ضمان أعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.