200 إماراتية ينضممن إلى داماك منذ 2024 عبر برنامج «نماء»

تحتل المرأة الإماراتية مكانة محورية في استراتيجية شركة داماك العقارية لتوطين الكفاءات الوطنية، إذ تمثل أكثر من نصف القوة العاملة الإماراتية في الشركة، وما يقارب 20 % من إجمالي القوى العاملة النسائية، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً ومساهمة فعالة في رحلة نجاح الشركة.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: «تُسهم المرأة الإماراتية بطموحها وشغفها الدائم في دعم رحلة نجاح الشركة.

وبصفتي قيادية إماراتية شابة، أؤمن بأن علينا مسؤولية تهيئة أفضل الظروف التي تتيح للكفاءات الوطنية التعلّم والنمو والتقدّم نحو المناصب القيادية.

ومن خلال برامج الإرشاد والخبرة العملية والتدريب المستمر، نسعى إلى تمكين المرأة الإماراتية من خلال تطوير مسيرتها المهنية، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو خلق بيئة وطنية عاملة وتنافسية وجاهزة لبناء المستقبل».

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، الذي يحمل هذا العام شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تؤكد داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، تقديرها لإسهامات المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات أعمالها، ودورها في دعم استراتيجية الشركة لتوطين الكفاءات الوطنية.

ومنذ عام 2024، استقطبت داماك أكثر من 200 امرأة إماراتية عبر برنامج «نماء»، المخصص لجذب وتطوير الكفاءات الوطنية عبر مختلف إدارات الشركة.

ولا يقتصر تركيز داماك على التوظيف فحسب، إذ تشكّل المرأة الإماراتية أكثر من نصف المشاركين في برامج تطوير الموظفين ذات الصلة، وهو ما يعكس تفاعلهن القوي مع فرص التعلّم والتطور المهني.

ومن خلال منصتَي «نماء» و«أجيال»، توفر داماك مسارات منظمة للكفاءات الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.

وتُعد «أجيال» منصة داماك لتطوير الكفاءات في بداية مسيرتها المهنية، إذ تتيح للخريجين والمتدربين الإماراتيين فرصة اكتساب خبرة عملية والاستفادة من الإرشاد المهني وبناء قدراتهم عبر مختلف وظائف الشركة.

وتدعم المنصتان معاً الكفاءات الإماراتية الشابة في مرحلة انتقالها من التعليم إلى سوق العمل، وترسيان الأساس لمسيرة مهنية مستدامة وطويلة الأمد.