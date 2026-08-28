انضمام 188 موظفة إلى «الإمارات للألمنيوم» خلال 12 شهراً

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، انضمام أكثر من 188 موظفة إلى الشركة خلال عام ومنذ يوم المرأة الإماراتية 2025، من بينهن 79 مواطنة.

وتضم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 833 امرأة في دولة الإمارات، من بينهن 462 مواطنة إماراتية.

وتشغل أكثر نحو 408 موظفات في الشركة مناصب ضمن العمليات التشغيلية، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات أكثر من 44% من إجمالي النساء العاملات في الوظائف التشغيلية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

ونفخر في الإمارات العالمية للألمنيوم بالمساهمات المميزة لموظفاتنا في نجاح مسيرة الشركة وتنمية أعمالها، و بالتقدم الذي أحرزناه في مجال التنوع بين الجنسين، لا سيما في المناصب التشغيلية والفنية.

ولا يقتصر طموحنا على زيادة مشاركة النساء فحسب، بل يمتد إلى توفير الدعم وفرص التطور والتقدم المهني، وتهيئة بيئة عمل تمكن من تحقيق طموحاتهن.

ونحن على التزام بمواصلة دعم المرأة والمساهمة في بناء قطاع صناعي أكثر تنوعاً وشمولاً للأجيال القادمة».

وفي عام 2022، فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باب التسجيل للنساء لأول مرة للمشاركة في برامجها التدريبية الوطنية والمخصصة لشغل مناصب فنية في العمليات التشغيلية.

وفي العام التالي، شكّلت النساء حوالي 20% من إجمالي عدد المنضمين إلى برامج التدريب الوطنية، وارتفعت هذه النسبة في عام 2025 لتتجاوز 40%.

وتواصل الشركة توفير المزيد من الفرص المهنية للمرأة في مختلف مجالات أعمالها، بما في ذلك العمليات التشغيلية والتخصصات الفنية والمناصب القيادية والوظائف الإدارية، بما يسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.