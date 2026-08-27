مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوصي بقبول عرض الاستحواذ المقدم من ADQ

أوصى مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للموانئ، خلال اجتماعه، المساهمين بقبول عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم المجموعة غير المملوكة لها، بسعر 6.25 دراهم للسهم.

وقالت المجموعة في إفصاح لها، إن مجلس الإدارة ناقش خلال الاجتماع، رأي القيمة العادلة الصادر عن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – فرع سوق أبوظبي العالمي، بصفته مستشارها المالي المستقل، والذي خلص إلى أن سعر العرض البالغ 6.25 دراهم للسهم يُعد عادلاً من الناحية المالية لحاملي الأسهم المستهدفة بالعرض.

وأضافت أن مجلس إدارتها وافق كذلك على نشرة المساهمين الخاصة بالعرض، والتي تتضمن رأي القيمة العادلة الصادر عن المستشار المالي المستقل.

ووفقاً للنشرة، استند مجلس الإدارة في توصيته بقبول العرض، من بين عوامل أخرى، إلى رأي القيمة العادلة للمستشار المالي، الذي أخذ في الاعتبار منهجيات التقييم المتعارف إليها، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، وأسعار الأسهم الحالية والتاريخية، إلى جانب المعلومات المالية ومعلومات سوق الأوراق المالية المتاحة للعموم.

وتستمر فترة قبول العرض حتى الساعة الثالثة مساءً يوم 15 سبتمبر 2026، على أن يتم إعلان نتائج العرض في 16 سبتمبر 2026، فيما يُتوقع أن يصبح العرض غير مشروط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإغلاق، كما سيتم سداد المقابل المالي للمساهمين الذين قبلوا العرض، وتسجيل الأسهم باسم القابضة خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط العرض.

وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» قد أعلنت في أغسطس الجاري نيتها الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس مال موانئ أبوظبي غير المملوك لها، والبالغ نحو 24.58% من أسهم المجموعة، بما يعادل نحو 1.25 مليار سهم، مقابل 6.25 دراهم للسهم.