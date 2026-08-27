2.7 مليار درهم استثمارات المرأة في عقارات الشارقة

سجّلت استثمارات المرأة الإماراتية في القطاع العقاري بإمارة الشارقة قيمة بلغت 2.7 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، توزعت على 3385 عقاراً، امتلكتها 3737 مستثمرة إماراتية، في مؤشر يعكس رسوخ دورهن كشريك فاعل في المشهد الاقتصادي، وثقتهن العالية بجاذبية البيئة الاستثمارية والتشريعية للإمارة.

وتأتي هذه الأرقام التي أعلن عنها تقرير إحصائي صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، تزامناً مع الاحتفاء بـ «يوم المرأة الإماراتية»، لتسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به بنات الإمارات في تعزيز القطاع العقاري، ونضج وعيهن الاستثماري الذي دفعهن لبناء أصول رأسمالية مستدامة تتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.

نمو مستمر

وأظهرت المقارنة الإحصائية التي أجرتها الدائرة للفترة ذاتها بين عامي 2025 و2026 نمواً مستمراً في حضور المرأة الإماراتية؛ حيث ارتفع عدد العقارات المملوكة من 3322 عقاراً في 2025 إلى 3385 عقاراً في 2026 بنسبة تغيير بلغت 1.9%، كما ارتفع عدد الملاك من 3586 إلى 3737 بنسبة نمو بلغت 4.2%، في حين زاد حجم التداول النقدي من 2.6 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.2%.

وأكدت أمل عبيد حديد، رئيس قسم الإعلام بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو وقفة فخر بما حققته بنات الإمارات من إنجازات مشرفة في كل القطاعات.

وأضافت: «هذه الإنجازات العقارية الملموسة هي ثمرة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة (2023 – 2031) في الاستثمار بقدرات المرأة وتوفير البيئة التشريعية والمجتمعية التي تعزز حضورها. ونحن في دائرة التسجيل العقاري ملتزمون بمواصلة هذا النهج لتبقى المرأة دائماً شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تعيشها دولتنا».