17.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ عام 2025



تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 17.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، حيث مثلت الإمارات سوق التصدير الرئيسي السادس لهونغ كونغ بقيمة تصدير إجمالية تجاوزت 12.8 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت في المرتبة الـ 17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تجاوزت 4.6 مليارات دولار، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة 12 كأكبر شريك تجاري لهونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) في دبي.

وتتمتع هونغ كونغ ودولة الإمارات بعلاقات تجارية ثنائية راسخة، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وشهدت نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية.

وأعلن دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، خلال فعالية عُقدت في دبي، عن تنظيم 5 معارض تجارية دولية في هونغ كونغ خلال خريف هذا العام، والتي ستوفر منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات لتوسيع أعمالهم ودخول أسواق جديدة.

ويستضيف مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرضين بارزين في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، وهما معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (دورة الخريف) ومعرض «إلكترونيك آسيا».

وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (دورة الخريف) ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنية في أواخر أكتوبر. ويُقام معرض الإضاءة (دورة الخريف) في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بينما يُقام معرض الإضاءة الخارجية والتقنية في مركز آسيا وورلد إكسبو خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر. ويحظى المعرضان بمكانة مرموقة باعتبارهما من أبرز المعارض التجارية المتخصصة في قطاع الإضاءة على مستوى العالم، وتُقام نسختهما لهذا العام تحت شعار «ما وراء الإضاءة». ويجمع المعرضان نحو 3,000 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة ومنطقة، ويستعرضان مجموعة متنوعة من منتجات وحلول الإضاءة المبتكرة التي تجمع بين التقنيات الذكية والاستدامة والحرفية في التصميم.

وتعود الدورة الحادية والعشرون من معرض «إيكو إكسبو آسيا» إلى مركز «آسيا وورلد إكسبو» خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وإلى جانب المعرض، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الندوات والمنتديات والعروض التقديمية للمنتجات وجلسات التواصل، بهدف إبقاء الزوار على اطلاع بأحدث تطورات السوق وتشجيع إقامة شراكات هادفة. ويجمع المعرض نخبة من المتحدثين البارزين وقادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية لتبادل الرؤى والخبرات حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما يوفر منصة متكاملة للشركات العاملة في مجال حماية البيئة.

كما يُعقد «مؤتمر إيكو آسيا» السنوي بالتزامن مع معرض «إيكو إكسبو آسيا»، ويجمع خبراء القطاع وممثلي الجهات الحكومية من مختلف أنحاء آسيا، لتبادل الرؤى القيّمة حول أحدث السياسات والممارسات المعتمدة في مناطقهم، إلى جانب مناقشة مختلف التحديات والفرص البيئية العالمية.