تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا



تباينت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة، ⁠بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما ‌يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي اند ‌إس. وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب ‌تتراوح بين 4.3% و4.9%.

لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تتراوح ⁠بين 0.7% و0.9%، ما حد من المكاسب.

ومن المقرر ​أن ⁠يزور ⁠رئيس وزراء قطر طهران الخميس في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بعد أن ⁠تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بشأن وعد واشنطن بزيادة الضغط الاقتصادي على طهران من خلال استهداف شركائها التجاريين بالعقوبات.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار ‌واحد، مواصلة بذلك سلسلة الخسائر، بضغط من التوقعات بأن ​المحادثات بين إيران وقطر قد تفتح مضيق هرمز وتقلل من تعطل الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.