تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية

تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد المؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة. وهبط المؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%. لكن المؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.

وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70 بالمئة ‌في السنة المالية المقبلة. لكن المؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام ‌الجلسة ما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.

وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية: «لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام... لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن المؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة». وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع ⁠البنوك، إذ صعد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 0.81 بالمئة، وسهم سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 0.92%.

وارتفع سهما شركتي فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف الضوئية وفوروكاوا إلكتريك 3.68% و4.71% على الترتيب. ‌وصعد أيضاً سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة شرائح الذاكرة خمسة بالمئة.

ومن ​بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 45% منها وانخفض 49% وظل 4% دون تغيير.