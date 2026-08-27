تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد المؤشر نيكاي مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط من تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة. وهبط المؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما يصل إلى 1%. لكن المؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.
وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70 بالمئة في السنة المالية المقبلة. لكن المؤشر تحول إلى الانخفاض مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع 3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.
وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «لا تزال الأسواق حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام... لكن معنويات السوق قوية لأن المؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة». وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك، إذ صعد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 0.81 بالمئة، وسهم سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 0.92%.
وارتفع سهما شركتي فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف الضوئية وفوروكاوا إلكتريك 3.68% و4.71% على الترتيب. وصعد أيضاً سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة شرائح الذاكرة خمسة بالمئة.
ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 45% منها وانخفض 49% وظل 4% دون تغيير.
تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية
تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد المؤشر نيكاي مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط من تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة. وهبط المؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما يصل إلى 1%. لكن المؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.