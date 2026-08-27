«العربية للطيران» توسع حضورها في ألمانيا بإضافة دوسلدورف إلى شبكة وجهاتها

أعلنت «العربية للطيران»، الخميس، عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف، ابتداءً من 16 ديسمبر 2026.

وبعد هذه الإضافة، أصبحت دوسلدورف ثالث وجهات العربية للطيران في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، إلى جانب ميونيخ وفرانكفورت، وذلك في إطار التوسع المستمر لشبكة وجهات الناقلة في أوروبا. وستشغل «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo، التي تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود وتجربة سفر أكثر راحة.

محطة مهمة

قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يشكل إطلاق رحلاتنا اليومية الجديدة إلى دوسلدورف محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية، كما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. ومع تسيير رحلات مباشرة إلى ثلاث وجهات في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، نواصل تعزيز خيارات السفر بين البلدين، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر وتجربة سفر بأسعار اقتصادية. ويظل تركيزنا على مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا وتقديم خدمات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة».

وقال لارس ريديليغكس، الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف: «يسعدنا الترحيب بالعربية للطيران في مطار دوسلدورف، حيث لطالما شكلت منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج جزءاً مهماً من شبكة وجهاتنا الدولية. وستسهم الرحلات اليومية الجديدة إلى الشارقة في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين وتعزيز الربط الجوي مع هذه المنطقة الحيوية. كما سيستفيد المسافرون من ولاية شمال الراين-وستفاليا والمناطق المجاورة في هولندا من شبكة العربية للطيران الواسعة، التي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا».

وتسهم إضافة دوسلدورف في توسيع شبكة وجهات العربية للطيران في أوروبا إنطلاقاً من الشارقة، والتي تشمل حالياً ميلانو بيرغامو، وفيينا، وأثينا، وبراغ، وكراكوف، ووارسو شوبان، ولندن غاتويك، وروما وفرانكفورت، وكاتوفيتسه وغدانسك.

وتشغّل «العربية للطيران» أسطولاً حديثاً يتألف بالكامل من طائرات إيرباص A320 وA321، وتوفر الناقلة تجربة سفر متميزة وذات قيمة مضافة عبر خدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة من أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى قائمة «SkyCafe» التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة، كما يمكن للمسافرين الاستفادة من مزايا برنامج الولاء «AirRewards»، الأكثر سخاءً في المنطقة.