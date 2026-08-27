أسهم الإمارات خضراء.. وسوق دبي قرب 5900 نقطة

صعدت أسواق المال المحلية في بداية تداولات الخميس، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.42% قرب 5900 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي 0.28%.

وارتفع في سوق دبي أسهم إعمار العقارية 0.18%، والإمارات دبي الوطني 0.13%، ودبي الإسلامي 0.41%، ودو 0.85%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الدار العقارية 0.38%، وألفا ظبي القابضة 0.26%، وبنك رأس الخيمة 4.5%.

ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.

كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.