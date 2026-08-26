"دوفات 2026" يناقش التحول الرقمي وصناعة الأدوية الذكية

ناقش مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026"، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي خلال فعاليات يومه الثاني، أحدث الاتجاهات والتطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع الدوائي، مع التركيز على التحول الرقمي لتطبيقات قطاع الصناعات الدوائية من خلال نموذج "فارما 4.0"، إلى جانب دعم البحث العلمي وتمكين الكفاءات الصيدلانية الشابة.

وتضمن برنامج المؤتمر، في دورته الـ31 المقامة تحت شعار "إعادة صياغة مستقبل صناعة الأدوية"، مجموعة من الجلسات والنقاشات المتخصصة التي تناولت مستقبل الصناعات الدوائية، ودور التقنيات الرقمية والأتمتة في تطوير عمليات الإنتاج وتعزيز كفاءتها بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، ويعزز الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والامتثال للمتطلبات التنظيمية العالمية.

وركزت الجلسات على دور الجمعية الدولية للهندسة الصيدلانية "ISPE" في دعم تبني مفاهيم "فارما 4.0" بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" بما يعزز جاهزية شركات الأدوية للانتقال نحو نماذج تصنيع أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، والاستفادة من التقنيات الحديثة ضمن منظومة متكاملة توازن بين الابتكار والمتطلبات التنظيمية.

وأكد المشاركون في الحدث أن الانتقال إلى تطبيقات التحول الرقمي بموجب "فارما 4.0" يمثل مساراً تدريجياً يتطلب تطويراً متكاملاً للأنظمة والعمليات، يجمع بين التحول الرقمي والأتمتة وبين خصوصية المنتجات الدوائية وتعقيد عمليات تصنيعها.

وشددوا على أهمية تقييم مستوى الجاهزية والنضج الرقمي لدى الشركات وتحديد احتياجاتها قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً من التحول التقني.

وناقشت الجلسات أهمية تطوير أنظمة فعالة لإدارة الجودة الدوائية وفق مبادئ نظام الجودة الصيدلانية ICH Q10، وتوظيف الحلول والأدوات الرقمية لدعم مختلف مراحل دورة حياة المنتج، بدءاً من البحث والتطوير، مروراً بالتصنيع ومراقبة الجودة، وصولاً إلى طرح المنتجات في الأسواق، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة المنتجات واستدامة عمليات التصنيع.

وسلطت الجلسات الضوء على أهمية الاستفادة من النماذج والتطبيقات العملية في توظيف الأتمتة والتقنيات الرقمية، واختيار الحلول الملائمة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج، بما يتيح لشركات الأدوية تحقيق تحول رقمي متدرج وآمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية، ويدعم بناء صناعة دوائية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي إطار دعم البحث العلمي وتعزيز دور الكفاءات الصيدلانية الشابة، تضمن برنامج "دوفات 2026" تنظيم جائزة دوفات العالمية للبحوث 2026، التي توفر منصة دولية للباحثين في بداية مسيرتهم المهنية لعرض أبحاثهم ونتائجهم العلمية أمام نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في القطاع الصيدلاني، حيث تهدف إلى إبراز الإنجازات البحثية الواعدة، وتشجيع الأفكار والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير المعرفة الصيدلانية والارتقاء بالممارسات الصحية، إلى جانب تعزيز التواصل والتبادل العلمي وفتح آفاق جديدة للتطور الأكاديمي والمهني أمام الباحثين الشباب.

كما شمل البرنامج إطلاق الدورة الأولى من "مسابقة دوفات 2026" لطلبة الصيدلة، التي وفرت للطلبة منصة للتنافس واستعراض معارفهم وقدراتهم العلمية، والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين ضمن بيئة علمية محفزة.