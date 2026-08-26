«حرة مدينة مصدر» تطلق حزمة تراخيص جديدة للمواطنين

أطلقت المنطقة الحرة في مدينة مصدر بأبوظبي، حزمة تراخيص جديدة مصممة خصيصاً لتسهيل بيئة ريادة الأعمال أمام المواطنين الإماراتيين.

وتركز هذه المبادرة بشكل استثنائي على تمكين المرأة الإماراتية وتوفير الدعم اللازم لها لقيادة مشاريعها الخاصة، وامتلاكها، وتطويرها، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتقدم «الحزمة الإماراتية» مجموعة واسعة من المزايا والتسهيلات، تبدأ برسوم تأسيس تنافسية تبلغ خمسة آلاف درهم ، إلى جانب توفير دعم مجاني شامل يشمل إعداد بريد إلكتروني مهني، وتطوير موقع إلكتروني من صفحة واحدة، وتصميم شعار مبدئي، وإنشاء ملف تعريفي للشركة، وتأسيس صفحة مخصصة لها على منصة «لينكدإن».

وتتضمن المزايا أيضاً تقديم فرص استثنائية للاستشارات والتوجيه في مجال الأعمال، تشمل شبكات دعم مصممة خصيصاً لربط رائدات الأعمال الإماراتيات وتعزيز التواصل الفعال بينهن.

وتدعم هذه المبادرة الطموح الوطني الرامي إلى الوصول لأكثر من مليوني شركة مسجلة بحلول عام 2031 ضمن الرؤية الاستراتيجية «اقتصاد الصقر»، والتي تعتبر الشركات الناشئة ورواد الأعمال الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة.

وتشكل «الحزمة الإماراتية» استجابة مباشرة وداعمة لهذا التوجه، حيث توفر للمواطنين الإماراتيين مساراً واضحاً للانضمام إلى القطاعات عالية التأثير التي ترسم ملامح المستقبل الاقتصادي الإماراتي.