«فاست» تنطلق من دبي إلى نادي اليونيكورن

أعلنت شركة فاست (Fasset)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، وصول تقييمها السوقي إلى مليار دولار عقب إغلاق أحدث جولة تمويلية، لتصبح بذلك واحدة من الشركات الناشئة التي انطلقت من دبي لتنضم إلى نادي «اليونيكورن» في المنطقة.

وجمعت الشركة 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة Series C، قادتها مجموعة SBI Group اليابانية، ما رفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها خلال العام الجاري إلى 119 مليون دولار، بعد جمعها 51 مليون دولار في جولة Series B خلال شهر مايو الماضي.

وتقدم فاست الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والاستثمار، معتمدة على العملات المستقرة (Stablecoins) وتقنيات البلوك تشين لتسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود.

وقالت الشركة إن التمويل الجديد سيُوجَّه إلى تعزيز الاستثمار في أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، بما يدعم خدمات البنوك العابرة للممرات المالية، وتسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وتطوير البنية التحتية للأصول المرمّزة (Tokenised Assets).

وأضافت فاست أنها تعالج حالياً أكثر من 40 مليار دولار من حجم المعاملات السنوي، وتخدم ما يزيد على 3 ملايين محفظة رقمية في 125 دولة، إلى جانب أكثر من 1000 مؤسسة حول العالم.

وتأسست الشركة عام 2019 على يد محمد رافي حسين ودانيال أحمد، ونجحت منذ انطلاقها في جمع أكثر من 150 مليون دولار من التمويلات. كما تدير عملياتها من خلال كيانات وشراكات منظمة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وأسواق أخرى.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً نسبياً، إذ أظهرت بيانات منصة ماغنيت (Magnitt) أن الشركات الناشئة في المنطقة جمعت 1.35 مليار دولار عبر 214 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشارت المنصة إلى أن نشاط الصفقات الاستثمارية تراجع بوتيرة أسرع، ليسجل أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، ما يبرز أهمية نجاح فاست في جذب استثمارات جديدة والوصول إلى تقييم يفوق المليار دولار وسط بيئة تمويلية أكثر تحدياً.