صعود المؤشرات اليابانية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

(طوكيو - رويترز)

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وبيانات التضخم الأمريكية، التي قد توفر مؤشرات بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر نيكاي 0.62% ليغلق عند 66262.16 نقطة، بعد أن سجل انخفاضاً في بداية الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42% ⁠إلى 4111.02 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع قبل إعلان نتائج شركة إنفيديا، والتي ستخضع لمتابعة دقيقة بحثاً عن مؤشرات ‌على النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي كان المحرك الرئيسي لمكاسب الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة.

وقال يوشيتاكا أراتاني من شركة مونكس سيكيوريتيز ‌في تقرير: «مع اقتراب موعد إعلان نتائج شركة إنفيديا الذي ‌ينتظره الجميع بفارغ الصبر، من المرجح أن يكون ارتفاع (الأسهم المحلية) ‌محدوداً».

وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك، وهي ‌مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، 1.49%. كما يترقب المتعاملون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ​في الولايات المتحدة، وهو ‌مؤشر التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي. وسيأتي صدور هذا التقرير في أعقاب انخفاض غير متوقع في بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وتضخم استهلاكي ​جاء متوافقاً ⁠مع التوقعات، ما ⁠خفف من التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر.

وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، إنه في حال جاء مؤشر أسعار ⁠نفقات الاستهلاك الشخصي ضعيفاً، «فمن المرجح أن تتراجع التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل أكبر، وقد يُنظر إلى ذلك على أنه خبر إيجابي لسوق الأسهم».

وأكبر الأسهم ارتفاعاً على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية هو سهم ميتسوبيشي ماتيريالز ‌الذي زاد 5.95%، يليه سهم طوكيو إلكتريك باور الذي ارتفع 3.96%، ثم ​أدفانتست الذي صعد 3.63%.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة سومكو الذي تراجع 3.90%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسين كايشا الذي أغلق منخفضاً 3.36%، وسهم نيبون يوسن الذي خسر ​2.48%.