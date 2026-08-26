«دبي العالمية» تسجل مناولة 221200 حاوية في جدة خلال يوليو











سجلت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي أفضل أداء شهري لها منذ بدء تشغيل مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) للمحطة عام 1999، بعد مناولة أكثر من 221200 حاوية نمطية خلال يوليو 2026.

كما تجاوزت أحجام المناولة الشهرية المستويات المسجلة قبل بدء الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر البحر الأحمر في أواخر عام 2023. وحققت المحطة كذلك أعلى حجم صادرات شهري على الإطلاق خلال الفترة نفسها، بواقع 79.720 حاوية نمطية، مدفوعة بالنمو المستمر لحركة التجارة عبر جدة.

ويأتي الأداء القوي المسجل في يوليو امتداداً للنمو الذي حققته المحطة خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أحجام المناولة بنحو 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وشمل النمو الواردات والصادرات وعمليات إعادة الشحن، فيما استقبلت المحطة 390 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. كما واصلت استقطاب خدمات ملاحية جديدة، من بينها سفينة حاويات رئيسية تابعة لشركة «وان هاي»، رست في المحطة للمرة الأولى خلال يوليو.

وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تمثل جدة بوابة محورية لتجارة المملكة العربية السعودية، حيث تربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية. ومع تنامي تدفقات التجارة، نواصل الاستثمار في تعزيز الطاقة الاستيعابية والربط اللوجستي لضمان انسيابية حركة البضائع عبر شبكتنا الإقليمية المتكاملة. ويشمل ذلك تعزيز التكامل بين الموانئ والخدمات اللوجستية ومرافق التوزيع، بما يتيح لمتعاملينا خيارات أكثر ومسارات موثوقة للوصول إلى الأسواق». ويأتي هذا الأداء القياسي في يوليو بالتزامن مع العودة التدريجية لخدمات الشحن إلى البحر الأحمر بعد الاضطرابات التي بدأت أواخر عام 2023، حيث تجاوزت أحجام المناولة الشهرية مستويات ما قبل تلك الفترة. وساهمت زيادة تدفقات البضائع عبر جدة، إلى جانب استثمارات «دي بي ورلد» في الطاقة الاستيعابية والمعدات والبنية التحتية للمحطة، في دعم هذا النمو.

وتشمل الاستثمارات الأخيرة التي نفذتها «دي بي ورلد» في محطة الحاويات الجنوبية: إضافة 3 رافعات رصيف، ليرتفع إجمالي عددها إلى 17 رافعة. وإضافة 17 رافعة جسرية آلية كهربائية وإضافة 35 عربة جر كهربائية وإضافة 30 مقطورة جديدة، بالإضافة إلى تطوير مرافق الحاويات المبردة والبنية التحتية للتخزين المبرد. وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز قدرة المحطة على مناولة أحجام أكبر من السفن والبضائع، فيما تتواصل أعمال التوسعة لرفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، دي بي ورلد: «يعكس الأداء القياسي المسجل في يوليو الزخم المتواصل الذي تشهده حركة التجارة عبر جدة. ومع ارتفاع أحجام المناولة، تتمثل أولويتنا في ضمان توافر الطاقة الاستيعابية والمعدات والقدرات التشغيلية اللازمة لدعم متعاملينا وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وموثوقية. كما نعمل على تعزيز الربط اللوجستي الداخلي وتطوير قدراتنا اللوجستية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسلاسل التوريد».

وتشكل محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من شبكة «دي بي ورلد» المتكاملة للخدمات اللوجستية في المنطقة، والتي تربط حركة التجارة البحرية عبر ميناء جدة الإسلامي بخدمات النقل البري والتخزين والتوزيع. كما تواصل «دي بي ورلد» تطوير مجمع جدة اللوجستي باستثمار قدره 250 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 415 ألف متر مربع، بما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية والتوزيع ويوفر طاقة استيعابية إضافية بالقرب من الميناء، ويدعم انسيابية حركة البضائع بكفاءة أكبر بين جدة والأسواق في مختلف أنحاء المملكة.