تباين أسواق الإمارات.. وأسهم دبي مستقرة



تباين أداء أسواق المال المحلية في بداية تداولات الأربعاء، وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة 0.03% فوق 5836 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.56% عند 10013 نقطة.

وارتفع في سوق دبي أسهم أليك القابضة 4.76%، وشعاع 2.4%، وبنك المشرق 1.66%، ودو 1.05%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الشارقة للأسمنت 3.33%، وفينكس كروب 2.15%، وإشراق للاستثمار 1.8%.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.

كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.