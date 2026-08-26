دناتا تطلق مركزاً متكاملاً لقيادة عمليات الشحن في الإمارات













أعلنت دناتا، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، تطوير مركز مراقبة عمليات الشحن التابع لها في دبي وتحويله إلى مركز متكامل لقيادة عمليات الشحن، يجمع في منظومة واحدة التقنيات المتقدمة والبيانات التشغيلية وأدوات دعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة عمليات الشحن التي تديرها الشركة في دولة الإمارات.

ويقع المركز في منشآت دناتا بمطار دبي الدولي، ويوفر للفرق التشغيلية رؤية مركزية ومتكاملة لحركة الشحن عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال. ويساعد ذلك على استشراف المتطلبات التشغيلية، وتنسيق الموارد بصورة أكثر كفاءة، والاستجابة بسرعة للمتغيرات التي قد تطرأ على سير العمليات.

ويشرف المركز على عمليات ضخمة تعاملت خلال السنة المالية 2025-2026 مع أكثر من مليون طن من الشحنات، إلى جانب 189 ألف حركة جوية و46 ألف حركة للشاحنات. ويوفر المركز رؤية أشمل لهذه المنظومة التشغيلية المعقدة، بما يعزز التنسيق بين الفرق والمنشآت ومختلف الأنشطة في المطارين، ويسهم في الحفاظ على انسيابية العمليات ورفع كفاءتها.

ويأتي تطوير المركز في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للشحن والخدمات اللوجستية. ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، سجل الطلب العالمي على الشحن الجوي مستويات قياسية في عام 2025، بنمو نسبته 3.4% مقارنة بالعام السابق. كما تواصل دبي استثماراتها في التوسع المستقبلي لمطار آل مكتوم الدولي، بما يوفر طاقات استيعابية إضافية تدعم النمو طويل الأمد لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في الإمارة.

المشهد التشغيلي

وقال نبيل سلطان المر، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: «تعتمد عمليات الشحن على آلاف الأنشطة المترابطة التي تجري يومياً، ومع اتساع حجم العمليات تزداد أهمية القدرة على رؤية المشهد التشغيلي كاملاً واتخاذ القرار في الوقت المناسب. ويشكل تطوير مركز قيادة عمليات الشحن خطوة جديدة ضمن استثماراتنا المستمرة في تحديث بنيتنا التشغيلية، وتعزيز قدرتنا على مواكبة النمو، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للشحن والخدمات اللوجستية». وأضاف: «يسهم توحيد فرقنا وأنظمتنا وبياناتنا التشغيلية ضمن بيئة واحدة في تعزيز قدرتنا على إدارة العمليات بكفاءة أكبر، والتعامل مع التعقيدات المتزايدة، والاستعداد لمتطلبات النمو المستقبلي».

ويعتمد المركز على لوحة تشغيلية طورتها دناتا داخلياً، تجمع البيانات والمعلومات الأساسية في منصة واحدة ويتم تحديثها كل 10 ثوانٍ، ما يمنح الفرق رؤية شبه لحظية لما يجري عبر مختلف مراحل العمليات. ويستفيد المركز من نظام دناتا الأساسي لإدارة الشحن «وان كارجو» الذي يعكس الأنشطة والمعاملات التشغيلية فور حدوثها، إلى جانب نظام إدارة المواعيد وأرصفة التحميل، الذي يوفر رؤية واضحة لحركة الشاحنات في المطارين. كما يدمج المركز البيانات الواردة من منصة «كالوجي» التابعة لدناتا، التي تربط مجتمع الشحن وتساعد الفرق على متابعة الأنشطة البرية والخدمات المساندة، بما فيها خدمات التوصيل للميل الأخير. ويتيح تكامل هذه الأنظمة للفرق مراقبة حركة الشحن عبر شبكة دناتا، واستباق أي نقاط اختناق محتملة، والتنسيق بصورة أسرع بين مختلف المنشآت والفرق التشغيلية لمعالجتها.

ويأتي تطوير مركز قيادة عمليات الشحن امتداداً لاستثمارات دناتا المتواصلة في التكنولوجيا والتحول الرقمي عبر عملياتها للشحن في دبي. وشملت المبادرات التي نفذتها الشركة أخيرراً دمج الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في عمليات جرد المخزون داخل المستودعات، ما أسهم في تحقيق دقة تتجاوز 99% في تتبع الشحنات. كما طورت دناتا، بالتعاون مع شرطة دبي، غرفة تحكم مركزية لفحص الشحنات، تتيح تشغيل ومراقبة 6 أجهزة للفحص بالأشعة السينية في مطار دبي الدولي عن بُعد من موقع واحد. وصمم المركز الجديد ليستوعب متطلبات النمو المستقبلي، من خلال نموذج قابل للتوسع والتطوير بالتوازي مع نمو عمليات الشحن التابعة لدناتا، وزيادة الطاقة الاستيعابية وتعقيد العمليات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال الرؤية المتكاملة لمسار الشحنة من بدايته إلى نهايته، تستطيع فرق المركز اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة فيما يتعلق بحجم العمل والطاقة الاستيعابية وتوزيع الموارد. ويسهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة الشحن عبر منشآت دناتا، وضمان مستويات خدمة عالية ومتسقة لشركات الطيران ووكلاء الشحن.