شراء انتقائي لأسهم دبي.. و23 صفقة بـ347.7 مليون درهم

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.06 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 38.9 ألف صفقة، وسط تباين المؤشرات ومشتريات انتقائية لبعض الأسهم الكبرى.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.903 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.934 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وحصد سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 372 مليون درهم، تعادل 35% من إجمالي تداولات السوق.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.57 نقطة، منخفضاً بـ0.53%، وصعدت أسهم دبي التجاري 1.91%، وسكون للتأمين 1.67%، وسبينس 1.6%، وتيكوم 1.2%، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.65%، وبنك المشرق 3.54%، واكتتاب القابضة 3.37%.

ومصرف السلام السودان 1.88%. وشهد سوق دبي تنفيذ 23 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة سالك بقيمة إجمالية 347.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 68.6 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.07 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 129.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 398.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 268.95 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى 10070.02 نقطة، رابحاً ما يناهز 4 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 120.2 مليون درهم، تلاه «موانئ أبوظبي» جاذباً 103.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 14.5% بالحد الأقصى، وبنك الاستثمار 6.45%، وأسمنت الخليج 6.36%، وفينكس كروب 4.86%، في المقابل، تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 5%، وعُمان والإمارات للاستثمار 4.95%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.8%، واﻻتحاد للتأمين 3.6%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.51%، والكويتي 0.03%، والقطري 0.46%، ومسقط 0.02%، فيما أغلقت بورصة البحرين مستقرة، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.20%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.51% ليغلق عند 11232 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 4 أشهر، بتداولات 6.1 مليارات ريال.

وقفز سهم مصرف الراجحي بنسبة 3% عند 68.95 ريالاً، وتصدر سهم الكثيري الشركات المرتفعة بأكثر من 9%، وارتفعت أسهم البحري وأكوا ونادك ومرافق وعلم وسيسكو القابضة وبدجت السعودية بنسب تراوحت بين 1 و5%.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.28 ريالاً، وهبطت أسهم الأبحاث والإعلام وسناد القابضة واليمامة للحديد وسيرا وكيمانول ودار الأركان والمصافي وسال، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 2.782 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.272.574 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر (إي جي إكس 30) بـ0.2% ليغلق عند مستوى 55277 نقطة، فيما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.01% ليغلق عند مستوى 67985 نقطة، بينما زاد مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.2% ليغلق عند مستوى 25787 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.27% ليغلق عند مستوى 21101 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.94% ليغلق عند مستوى 27390 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.06%، إلى 4009 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 11.8 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم للإغلاق إلى 4009 نقاط، بارتفاع نسبته 0.06 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة 0.88 بالمئة، وفي قطاع الخدمات 0.03 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي 0.12 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.