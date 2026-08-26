17.5 % قفزة أرباح 12 شركة تأمين في دبي خلال النصف الأول

قفزت الأرباح الصافية لـ 12 شركة تأمين مدرجة بسوق دبي المالي، بنسبة 17.5 % لتصل إلى 1.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بأرباح 935.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتصدرت أورينت للتأمين شركات القطاع من حيث الربحية، مسجلة 545 مليون درهم، مقابل 503 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 8 %.

وجاءت سكون للتأمين في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 285.8 مليون درهم، بارتفاع 49 %، تلتها دبي للتأمين بأرباح قدرها 111.8 مليون درهم، بنمو 20 %.

وحققت أورينت تكافل نمواً بنسبة 69 % إلى 51.1 مليون درهم، فيما زادت أرباح اللاينس للتأمين 86.41 % إلى 20.2 مليون درهم، وسكون تكافل 51.58 % إلى 14.46 مليون درهم.

وقفزت أرباح «سلامة» 370.19 % إلى 26.77 مليون درهم، مقارنة مع 5.69 ملايين درهم في النصف الأول من 2025.

وتحولت شركة أمان للربحية خلال النصف الأول 2026 مقابل تسجيلها للخسائر خلال الفترة المقارنة 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 8.4 ملايين درهم، مقارنة بـ6.1 آلاف درهم.

في المقابل، تراجعت أرباح الوطنية للتأمينات العامة 25.16 % إلى 63.8 مليون درهم، بينما عمقت الصقر للتأمين خسائرها إلى 39.16 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 21.02 مليون درهم في الفترة المقابلة.

كما قفزت أرباح تكافل الإمارات بنسبة 32 % من 9.8 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2025 إلى 12.9 مليون درهم في النصف الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت أرباح دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من 36.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 41.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 15 %.

أرباح فصلية

وكانت الأرباح المجمعة لـ11 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي قد ارتفعت بنسبة 20 % لتصل إلى 627.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، قياساً بأرباح قدرها 523.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول 2026، إلى ارتفاع أرباح 7 شركات وتحوّل 3 شركات للربحية، مقارنة بالفترة المماثلة عام 2025.

ويعكس الأداء الإيجابي لقطاع التأمين في سوق دبي المالي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على خدمات التأمين بمختلف أنواعها، إلى جانب استفادة الشركات من نمو الإيرادات الاستثمارية وتحسن كفاءة إدارة المصروفات التشغيلية. كما أسهمت التطورات الرقمية وتوسيع قنوات التوزيع في تعزيز قدرة الشركات على استقطاب العملاء وتحقيق نمو مستدام في الأقساط المكتتبة.

ويتوقع مراقبون أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بالنشاط المتزايد في قطاعات الأعمال والعقارات والبنية التحتية، فضلاً عن استمرار التركيز على تحسين الربحية وتعزيز الملاءة المالية. ومن شأن هذه العوامل أن تدعم نتائج الشركات المدرجة وتسهم في ترسيخ جاذبية أسهم قطاع التأمين أمام المستثمرين في الأسواق المحلية.