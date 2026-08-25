مجلس «أبوظبي الإسلامي» يوافق على زيادة رأس المال لجمع 1.75 مليار درهم

وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، الثلاثاء، على رفع توصية إلى الجمعية العمومية بشأن زيادة رأس مال المصرف عن طريق إصدار حقوق أولوية، لجمع ما يصل إلى 1.75 مليار درهم، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال.

وأوضح المصرف في إفصاح له، أن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم من خلال إصدار ما يصل إلى 106.38 ملايين سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل بشأن سعر الأسهم الجديدة، كما وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 6 أكتوبر 2026 وعلى جدول أعمالها، وذلك رهناً بالحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال.

كما ناقش الخطط الاستراتيجية للمصرف وطرق تمويلها، إلى جانب عدد من الأمور الاعتيادية وما استجد من أعمال.