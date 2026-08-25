«أدنوك للإمداد» تشتري ناقلتي غاز بـ1.63 مليار درهم

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات شراء ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال من الجيل الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 1.631 مليار درهم (444 مليون دولار)، لترفع بذلك إجمالي أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الناقلتين سيتم بناؤهما في حوض جيانغ نان لبناء السفن في شنغهاي بالصين، وتبلغ سعة كل ناقلة 175 ألف متر مكعب، على أن يتم تسليمهما خلال عام 2029.

وأوضحت أن الصفقة ترفع القيمة الإجمالية لالتزاماتها المتعلقة ببناء سفن جديدة وصفقات الاستحواذ التي أعلنت عنها خلال عام 2026 إلى نحو 9.9 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).

ومع إضافة الناقلتين الجديدتين، يصل إجمالي أسطول الشركة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة، منها 4 ناقلات قائمة ضمن الأسطول، و6 ناقلات من الجيل الجديد تم تسلمها منذ الربع الرابع من عام 2024، بالإضافة إلى 14 ناقلة أخرى قيد الإنشاء.

وأشارت الشركة إلى أن الأرباح القوية والتدفقات النقدية المستقرة تواصل دعم خططها لتوسعة الأسطول، لافتة إلى أنه من المخطط أن تدخل السفينتان الجديدتان الخدمة بموجب عقود تأجير طويلة الأمد.