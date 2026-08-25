بـ220 مليون درهم.. «أفاتيا» ضمن أغلى الصفقات العقارية في دبي 2026





أعلنت آمالي العقارية، أن صفقة بيع فيلا «أفاتيا» بقيمة 220 مليون درهم والتي تمت في مارس 2026 في «جزيرة آمالي» الواقعة ضمن «جزر العالم»، تُصنّف ضمن أغلى صفقات العقارات السكنية في دبي لعام 2026. وتمثل الصفقة محطة بارزة في مسيرة «آمالي العقارية»، كما تعكس قوة سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي واستمرار جاذبيته.

وتُعد فيلا «أفاتيا» جوهرة التاج لجزيرة آمالي وأكثر وحدات المشروع فخامة ورقيّاً، وتوصف بأنها «جزيرة داخل جزيرة» لما توفره من مساحات فاخرة وخصوصية استثنائية وتجربة حصرية بكل المقاييس. تغطي الفيلا مساحة مبنية تبلغ 35.764 قدماً مربعاً، فيما تصل مساحة الأرض الإجمالية إلى 58.081 قدماً مربعاً.

نجاح دبي

وقال علي سجواني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آمالي العقارية: «رسخت دبي مكانتها بقوة باعتبارها المدينة الرائدة عالمياً في مجال العقارات فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي، وتأتي صفقة فيلا أفاتيا لتعزز هذه المكانة مجدداً. نحن نفخر بأن تصبح آمالي العقارية جزءاً من قصة نجاح دبي، ونتوجه بالشكر إلى عملائنا على مواصلة ثقتهم بنا».

وقالت أميرة سجواني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة آمالي العقارية: «فيلا أفاتيا استثنائية بكل المقاييس، صُممت لمن يبحثون عن تجربة تتجاوز حدود المألوف. وتتجاوز أهمية هذه الصفقة قيمتها المالية، فهي تعكس الثقة الراسخة في سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، والجاذبية المستدامة للعقارات الاستثنائية التي تستند إلى الجودة والرؤية والتنفيذ المتقن. نشكر عملاءنا على ثقتهم بشركة آمالي العقارية، ونواصل التزامنا بتقديم منازل تتجاوز كل التوقعات».

تُعد جزيرة آمالي واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميزاً في دبي، وتضم 24 فيلا، وتوفر أول تجربة سكنية حقيقية في دبي للوصول إلى المنزل مباشرة عبر اليخت من البحر، إلى جانب سبعة أنماط معمارية متميزة تتيح للملاك تصميم منازل شاطئية تعكس طابعهم الشخصي، مع إطلالات مباشرة على الخليج العربي وأفق دبي ونخلة جميرا.

تغطي الجزيرة مساحة تقارب 1.2 مليون قدم مربع، وتربط بسلاسة بين جزيرتي أوروغواي وساو باولو في «جزر العالم»، فيما تتمتع كل فيلا بواجهة شاطئية حصرية تمتد إلى 50 متراً. تقع الجزيرة على بُعد ست دقائق فقط بالقارب من البر الرئيسي لمدينة دبي، ونحو 18 دقيقة عن مطار دبي الدولي، لتجمع بين خصوصية الحياة على الجزيرة وسهولة الوصول إلى قلب المدينة.

تتعاون آمالي العقارية مع نخبة من أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية لتقديم تجربة سكنية استثنائية في «جزيرة آمالي»، حيث تتولى شركة (HBA)، الرائدة عالمياً في التصاميم العصرية ضمن قطاع الضيافة الفاخرة، تصميم المساحات الداخلية، فيما يقود استوديو (ELASTIC) الشهير والحائز على جوائز عالمية مرموقة التصميم المعماري للمشروع، بينما تتولى (SquareM Design) تصميم وتنسيق المساحات الطبيعية، ويثمر هذا التعاون عن تناغم متكامل بين العمارة المعاصرة، والحرفية المتقنة، وأسلوب الحياة المستوحى من المنتجعات، بما يضفي على كل منزل في الجزيرة طابعاً فريداً.