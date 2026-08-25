مذكرة تفاهم بين غرف دبي و«اتحاد غرف» ولاية كارناتاكا الهندية



أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف تجارة وصناعة ولاية كارناتاكا الهندية، بهدف الارتقاء بالعمل المشترك لتعزيز نمو التبادل التجاري والاستثماري. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في بنغالور أخيراً على تطوير آليات مخصصة لتحفيز توسع أعمال شركات ولاية كارناتاكا إلى دبي، وتقديم خدمات دعم متكاملة لتأسيس فروع ومقرات لها للاستفادة من فرص الأعمال الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل القطاعات، بما يشمل توفير جميع المتطلبات التنظيمية والبيانات حول الأسواق الواعدة كافة.

جسور التعاون

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بتعزيز جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والهند، ولا سيما في ولاية كارناتاكا، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بما يدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. ونحرص على تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من المقومات التنافسية المتقدمة التي توفرها دبي، باعتبارها بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والعالمية، ووجهة رائدة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات».

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تنظيم فعاليات أعمال مشتركة بهدف استعراض فرص الأعمال والاستثمار الواعدة وتبادل رؤى السوق، وتعزيز التعاون بين منظومتي الأعمال في دبي وولاية كارناتاكا، إلى جانب التعاون في تنظيم البعثات والوفود التجارية المتبادلة.

وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام 2025 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التعاون بين الشركات في كل من دبي والهند، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الهندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.