«العربية للطيران» تضيف غدانسك في بولندا إلى شبكة وجهاتها الأوروبية



أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق خدمتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار غدانسك ليخ فاونسا في بولندا.

وستنطلق الخدمة الجديدة اعتباراً من 14 ديسمبر 2026 بمعدل 5 رحلات مباشرة أسبوعياً، ما يعزز حضور «العربية للطيران» في السوق البولندية. وتنضم غدانسك إلى رحلات الناقلة الحالية من الشارقة إلى وارسو شوبان وكراكوف، إلى جانب خدمتها المرتقبة إلى كاتوفيتسه، التي ستنطلق في ديسمبر. ومع انضمام غدانسك إلى شبكة وجهاتها، تربط «العربية للطيران» الشارقة بأربع مدن في بولندا، موفرة لعملائها خيارات سفر مباشرة ومريحة إلى وجهات رئيسية في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب دعم الروابط السياحية والتجارية والاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.

الخدمة الجديدة

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا إضافة غدانسك إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في بولندا، حيث نواصل توسيع حضورنا في أوروبا. وتعكس الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير رحلات مباشرة من الشارقة إلى وجهات دولية رئيسية، مع تقديم خيارات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة لعملائنا وستوفر الخدمة الجديدة لعملاء الشركة المزيد من خيارات السفر لأغراض السياحة والأعمال عبر تسيير خمس رحلات مباشرة أسبوعياً، كما ستسهم في دعم نمو حركة السفر والتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا».

وقال توماش كلوفسكوفسكي، رئيس مجلس إدارة مطار غدانسك: «نتوقع أن تسهم هذه الوجهة الجديدة في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، من خلال تعزيز حركة الأعمال والتبادل التجاري، إلى جانب دعم جهود استقطاب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط إلى إقليم بوميرانيا. كما ستسهم الرحلات المباشرة في تنشيط حركة السياحية بين غدانسك وشبه الجزيرة العربية، واستقطاب المزيد من الزوار من منطقة الخليج، ما يساهم في تعزيز العائد الاقتصادي لقطاع السياحة المحلي. وبفضل أجوائها الصيفية المعتدلة وموقعها على ساحل بحر البلطيق، تواصل بولندا ترسيخ مكانتها وجهة سياحية جاذبة للمسافرين من منطقة الخليج».