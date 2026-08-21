«دي بي ورلد» تنقل 500 ألف حاوية عبر شبكة النقل البري والسكك الحديدية الخليجية

نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها، منذ مارس الماضي، في خطوة تعزز ترابط سلاسل الإمداد وتوفر للمتعاملين خيارات أوسع وأكثر مرونة لمسارات نقل البضائع.

وتدعم الشبكة حالياً نحو 3000 حركة شاحنة يومياً، بما يسهم في تسريع تدفق السلع بين دول المنطقة، وتعزيز كفاءة عمليات النقل عبر الحدود، وربط الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق المحلية ضمن منظومة متكاملة.

وعززت «دي بي ورلد» قدراتها التشغيلية أخيراً بإضافة 700 شاحنة إلى أسطولها، لدعم عمليات نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي، ومواكبة الطلب المتنامي على الحلول اللوجستية متعددة الوسائط في منطقة الخليج.

وتعكس هذه الخطوة توجه المجموعة نحو توسيع شبكات النقل المتكاملة، وربط خدمات الموانئ بالنقل البري والسكك الحديدية، بما يمنح المتعاملين مرونة أكبر في اختيار المسارات، ويحسن موثوقية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة الإقليمية.