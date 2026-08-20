دبي تستضيف مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط

تستضيف دبي يومي 1 و2 أكتوبر 2026، المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا"، الذي يعود إلى الإمارة بعد 5 سنوات، بمشاركة نخبة من الشركات المدرجة والمستثمرين والأسواق المالية والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستشارين من المنطقة.

وينعقد المؤتمر تحت شعار "أسواق رأس المال في عصر جديد: تعزيز المرونة واستكشاف فرص النمو المستقبلية"، ويبحث مستقبل أسواق رأس المال في دولة الإمارات والمنطقة، ودور دبي المتنامي مركزا عالميا للأسواق المالية، إلى جانب الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحولات التنظيمية واستقطاب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.

ويشهد اليوم الأول، الذي يقام في فندق أتلانتس ذا رويال بدبي، برنامجا متكاملا من الجلسات والحوارات حول تطوير أسواق رأس المال الإماراتية، وتعزيز مكانة دبي مركزا ماليا عالميا، ومستقبل أسواق المنطقة، والقيادة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وعلاقات المستثمرين، والتمويل والنمو.

كما يتضمن البرنامج، جلسات عملية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، والحوكمة والاستدامة، والتواصل مع المستثمرين وإدارة السمعة خلال الأزمات.

ويختتم اليوم الأول بحفل جوائز "ميرا للتميز في علاقات المستثمرين 2026"، فيما يشهد اليوم الثاني برنامج “ميرا كونكت” الذي يتنقل بالمشاركين بين متحف المستقبل وسوق دبي المالي، ويختتم في “أتموسفير” ببرج خليفة، بما يعكس مكانة دبي مركزا إقليميا وعالميا لأسواق المال والاستثمار.