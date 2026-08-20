فنتك جالاكسي تحصل على موافقة «المركزي» لتقديم خدمات التمويل المفتوح



أعلنت فنتك جالاكسي حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من مصرف الإمارات المركزي للعمل مزوداً لخدمات التمويل المفتوح في دولة الإمارات. وتمثل الموافقة محطة محورية في مسيرة التحول الاستراتيجي للشركة، وتضع فنتك جالاكسي ضمن أوائل الشركات المحلية التي تحقق هذا الإنجاز.

وتتيح الموافقة لفنتك جالاكسي المشاركة في «الطارق» (Al Tareq)، منظومة التمويل المفتوح في الإمارات، والمصممة لتوفير إطار تنظيمي موحد يتيح مشاركة البيانات المالية بشكل آمن وبموافقة العملاء، إلى جانب بدء تقديم الخدمات عبر المنظومة المالية. وعند استكمال متطلبات الترخيص النهائي، تعتزم فنتك جالاكسي على تقديم منصة متكاملة تجمع بين الربط الآمن عبر التمويل المفتوح، والذكاء المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية لتمويل وإدارة الأعمال، بما يساعد المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية على تسريع الابتكار، وتقديم تجارب أكثر ذكاءً للعملاء، وفتح آفاق جديدة للإيرادات.

وقالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنتك جالاكسي: «ليست مجرد بداية فصل جديد لفنتك جالاكسي، بل بداية فرصة أكبر بكثير لمستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات والمنطقة ككل» وأضافت: «ركزنا خلال العام الماضي على بناء الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة. فقد عززنا أعمالنا، وطورنا تقنياتنا، موائمين استراتيجيتنا مع مستقبل الخدمات المالية. واليوم، ننطلق برؤية متجددة تتمثل في مساعدة المؤسسات المالية على الاستفادة الكاملة من إمكانات التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع دعم رؤية دولة الإمارات في أن تصبح واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات المركزي على توجيهاته طول عملية الترخيص، وعلى التزامه المستمر بتعزيز منظومة مالية آمنة ومبتكرة وتنافسية».