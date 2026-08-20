«كابيتال دوت كوم» تطرح خدمات الأصول الافتراضية الفورية في الإمارات



أعلنت «كابيتال دوت كوم» عن خطط لطرح خدمات استثمارية في الأصول الافتراضية لعملائها في الإمارات، عقب حصول الشركة التابعة لها «Capital Vault UAE» على الترخيص الكامل من هيئة سوق المال، الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح الترخيص التعامل بالأصول الافتراضية بصفتها وكيلاً أو متعاملاً أصيلاً معتمداً، بالإضافة إلى تقديم خدمات حفظ تلك الأصول نيابةً عن عملائها. وتُعد الشركة من أوائل الشركات المرخَّصة بموجب إطار الأصول الافتراضية الصادر عن هيئة سوق المال، الذي يمكّنها من توفير خدماتها لعملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات.

وبمجرد إطلاق الخدمة، سيتمكن عملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات من شراء الأصول الافتراضية مباشرةً عبر التطبيق والاحتفاظ بها وفق قواعد أصول العملاء المعمول بها لدى أمين الحفظ المرخَّص من هيئة سوق المال.

وقال راهول كومار، الرئيس التنفيذي لـ Capital Vault UAE: «تتصدر الإمارات المشهد الإقليمي في تنظيم الأصول الافتراضية، وتجسّد عملية المراجعة التي تتبعها هيئة سوق المال لترخيص الأصول الافتراضية منتهى الدقّة. أسّسنا مكتباً في أبوظبي، ونبني فريقاً محلياً متخصصاً في الأصول الافتراضية، لأن حضورنا في دولة الإمارات يشكّل ركيزة أساسية لأعمالنا».

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كان عملاء الشركة في مختلف أنحاء المنطقة يطلبون وسيلة مباشرة ومنظّمة لشراء الأصول الافتراضية والاحتفاظ بها تضاف إلى الأسواق التي يتداولون فيها. ويتيح لنا هذا الترخيص تقديم تلك الخدمة لعملائنا في الإمارات، مع توفير للبنية التحتية اللازمة ونتطلع لتوفير مزيد من المنتجات».