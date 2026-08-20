«أوبر» تطلق مركبات ذاتية القيادة بالكامل في دبي

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز عن توفر مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل من شركة بايدو رسمياً للركاب على منصة أوبر في دبي، على أن تتولى شركة نيو هورايزون للنقل الفاخر تشغيل مركبات الأسطول.

ومن خلال احتضان الخطوة الأولى في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عدة، تمثل دبي نقطة الانطلاق لنشر آلاف مركبات Apollo Go عبر شبكة أوبر العالمية.

ويمكن للركاب الذين يطلبون رحلات عبر UberX أو Uber Comfort في دبي قضاء مشاويرهم على متن إحدى مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل. ولزيادة فرص المطابقة مع هذه المركبات، يمكن للركاب اختيار «مركبة ذاتية القيادة - Autonomous» المخصص مباشرة من تطبيق أوبر. وستتوفر خدمة القيادة الذاتية بالكامل خلال مرحلة الإطلاق الأولي في مناطق محددة في أم سقيم وجميرا، على أن تتوسع منطقة التشغيل مستقبلاً.

وقال سارفراز ماريديا، الرئيس العالمي لقسم التوصيل باستخدام وسائل التنقل ذاتية القيادة في أوبر: «تمثل شراكتنا مع بايدو خطوة مهمة في إطار توسعنا ضمن مجال التنقل الذاتي على مستوى العالم. ويشكل إطلاق الخدمة في دبي أول تطبيق فعلي لرؤيتنا متعددة الشركاء، بما يعكس دور التكنولوجيا ذاتية القيادة في تسريع الوصول إلى مستقبل قائم على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك والقيادة الذاتية على امتداد أسواقنا العالمية».

وبدوره، قال نان يانغ، نائب رئيس بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية: «يعد هذا الإطلاق محطة رئيسية ضمن شراكتنا المتنامية مع أوبر انطلاقاً من دبي، والتي أصبحت أول مدينة ننجح فيها بإرساء نموذج مزدوج يجمع بين خدمات نقل الركاب ذاتية القيادة التي نديرها بأنفسنا وتلك القائمة على الشراكة على المستوى الدولي. ويسعدنا من خلال هذا الإطلاق أن نتيح للركاب في دبي وسيلة أخرى للاستفادة من مزايا التنقل ذاتي القيادة».

وتعتمد الخدمة على مركبات Apollo Go RT6 من الجيل السادس، وهي مركبات روبوتاكسي كهربائية بالكامل ومصممة خصيصاً للعمل دون سائق. وتتسع كل مركبة لما يصل إلى ثلاثة ركاب، وهي مزودة بأكثر من 30 مستشعراً لتوفير رؤية شاملة للبيئة المحيطة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.