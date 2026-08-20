تعاون بين «إمارات» و«دل تكنولوجيز» لتعزيز القدرات الرقمية



عززت شركة الإمارات للبترول (إمارات)، مسيرة تحولها الرقمي بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي مع «دل تكنولوجيز»، بهدف تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية والبنية التحتية التقنية للشركة، بما يرسخ جاهزيتها للمستقبل، ويعزز مرونتها التشغيلية، ويدعم نموها المستدام.

ووقع مذكرة التعاون كل من برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (إمارات)، ووليد يحيى، المدير العام، منطقة جنوب الخليج في «دل تكنولوجيز»، حيث تضع المذكرة إطاراً للتعاون في تحديد الفرص الكفيلة بتطوير قدرات «إمارات» في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديث بنيتها التحتية التقنية، وتزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التحول الرقمي في الشركة.

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الجانبان على استكشاف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم ورش عمل متخصصة ومتعددة المستويات، بهدف تنمية قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تقييم الاحتياجات التقنية المتطورة لـ «إمارات»، وتحديد فرص تحديث البنية التحتية التقنية الأساسية، ودراسة الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة الأعمال والقدرة على التكيف على المدى الطويل. كما يشمل التعاون إعداد خارطة طريق تتماشى مع أولويات «إمارات» طويلة الأمد، إلى جانب تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة من خلال ورش عمل متخصصة ومتعددة المستويات، تزود الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التحول الرقمي.

وتعكس مذكرة التعاون التزام «إمارات» بتبني أفضل التقنيات المتاحة عالمياً من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في القطاع. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة والقدرات الرقمية المتقدمة، يسهم هذا التعاون في تعزيز الأداء التشغيلي والمرونة المؤسسية، ودعم مسيرة تحول «إمارات» نحو مؤسسة أكثر مرونة واعتماداً على البيانات.

وقال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»: «ننظر إلى كل تعاون استراتيجي باعتباره رافداً مهماً لمسيرة تحولنا الشاملة، ونجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات اللازمة لتعزيز أعمالنا، والارتقاء بالأداء، وتحقيق قيمة مستدامة، ويعكس ذلك التزامنا الرائد بالإسهام في بناء اقتصاد أكثر تقدماً وتنافسية وجاهزية للمستقبل، من خلال العمل مع شركاء عالميين رائدين مثل «دل تكنولوجيز»».

وقال وليد يحيى، المدير العام، منطقة جنوب الخليج في «دل تكنولوجيز»: «الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات لإعادة تصور أساليب عملها، وتعزيز تفاعلها مع المتعاملين، وتحقيق قيمة أكبر. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات السحابية، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يؤسس هذا التعاون قاعدة متينة للابتكار القابل للتوسع، ويدعم رؤية «إمارات» لبناء اقتصاد مُمَكَّن رقمياً».

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية «إمارات» الشاملة للتحول، والتي تشمل تعزيز قدراتها التقنية ومرونتها التشغيلية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.