أرادَ تطلق برجين سكنيين بأستراليا بقيمة 5 مليارات درهم



كشفت مجموعة أرادَ، عن خططها لإطلاق مشروع برجين سكنيين توأمين بقيمة 5 مليارات درهم، وذلك عقب الاستحواذ على موقع تطوير رئيسي في ضاحية برودبيتش بمدينة غولد كوست الساحلية بأستراليا. ويمثل هذا المشروع أول توسعٍ لأرادَ خارج ولاية نيوساوث ويلز، والتي تتركز فيها مشاريع الشركة في السوق الأسترالية منذ انطلاق أعمال المطور الرئيسي فيها والخطوة التالية ضمن طموحها لتشييد مشاريع متنوعة في مدن عدة في مختلف أنحاء البلاد.

ويساهم دخول المطور الرئيسي – الذي يتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً له – إلى كوينزلاند بتسليم ما يقرب من 1000 وحدة سكنية. وستتولى شركة روبرتس، مقاول الدرجة الأولى التابع لأرادَ، تنفيذ أعمال البناء، ما يؤكد نهج المجموعة المتكامل في عمليتي التطوير والتنفيذ.

وتستهدف أرادَ الانتهاء من المشروع قبل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032، وهو إنجاز سيعزز الطلب المستمر على العقارات السكنية عالية الجودة في جنوب شرق كوينزلاند خلال الأعوام المقبلة.

ويتضمن المخطط الذي صممته شركة بلَس استوديو المعمارية تطوير 952 وحدة سكنية.

ويعد موقع برودبيتش واحداً من أهم فرص التطوير الاستراتيجية في مدينة غولد كوست. ويقع المشروع مباشرة مقابل مركز المؤتمرات في المدينة، حيث يجمع بين المرافق الشاطئية ونظام متكامل من المرافق الخدمية من مطاعم ومقاهٍ ومحال تجزئة ومرافق ترفيه ونقل. ويستفيد الموقع من وصوله المباشر إلى القطار الكهربائي الخفيف وعلى مسافة قريبة سيراً على الأقدام من مجمع ذا ستار غولد كوست ومركز باسيفيك فير للتسوق.

ميزة تنافسية

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «يمثل برودبيتش عنواناً عالمياً يمنحنا ميزة تنافسية لإنشاء مجتمع يتمتع بتصميم فريد وأسلوب حياةٍ استثنائي يثري تجربة كل من يعيشون فيه». وأضاف: «هذا هو أول مشروع تطوير لنا خارج نيوساوث ويلز، وهو يعكس طموحنا المتزايد للنمو في الأسواق الحضرية الرئيسية حول البلاد. وإن تسليم هذا المشروع من خلال شركة روبرتس، شركة الإنشاءات المتخصصة التابعة لمحفظتنا، يعني أننا نتحكم بعناصر الجودة والسرعة والمساءلة التي يتوقعها المشترون في مشاريعنا المتكاملة».

ويعكس هذا الإعلان ثقة أرادَ في سوق مدينة غولد كوست وجنوب شرق كوينزلاند على النطاق الأوسع، حيث يعد ساحل غولد كوست من أسرع المناطق نمواً في أستراليا، ويشهد نمواً سكانياً كبيراً، مدعوماً بموجات الهجرة بين الولايات، والاستثمار الكبير في مرافق البنية التحتية، وجاذبية المدينة باعتبارها وجهة عصرية مميزة. ومع تسريع وتيرة الاستثمارات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032 في جنوب شرق كوينزلاند، ترى أرادَ فرصة جذابة لتنفيذ مشروع سكني مبتكر يستجيب للتطور الحاصل في المدينة خلال تحولها إلى وجهة عالمية.

وسيعزز مشروع برودبيتش من حضور أرادَ في أستراليا؛ فمنذ دخولها السوق الأسترالية في عام 2024، أطلقت المجموعة محفظة تضم ثمانية مشاريع بإجمالي أكثر من 5.000 منزل في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2025، استحوذت مجموعة أرادَ على شركة روبرتس، شركة المقاولات الموثوقة من الدرجة الأولى.

وعلى مستوى العالم، تدير أرادَ مشاريع بقيمة إجمالية تزيد على 130 مليار درهم، وبعدد وحدات سكنية يزيد على 55.000 في كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، وأستراليا.