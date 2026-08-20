معرض المطارات 2026 يخصص منطقة لمعدات الدعم الأرضي

دناتا تستثمر 110 ملايين دولار في معدات الدعم الأرضي



قطاع المطارات يشهد تحولاً جذرياً نحو التقنيات الرقمية







يشهد قطاع المطارات تحولاً جذرياً نحو التقنيات الرقمية، مدفوعاً بالابتكارات والتطورات التكنولوجية التي تسهم في إحداث تحسينات كبيرة وشاملة في مرافق المطارات وخدماتها، بما يلبي التوقعات المتزايدة للمسافرين. ويبرز معرض المطارات 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، باعتباره ملتقى إقليمياً رئيسياً تتحول فيه الاستراتيجيات إلى تطبيقات عملية. ويوفر معرض المطارات منصة متخصصة لاستكشاف أحدث الحلول وتعزيز فرص التعاون والشراكات.

وتسلط منطقة معدات الدعم الأرضي (GSE Zone) الضوء على تطور عمليات الدعم الأرضي المستدامة وذاتية التشغيل، من خلال استعراض حلول كهربائية وذكية ومبتكرة للعمليات الجوية والساحات، تركز على تعزيز الكفاءة والاستدامة. وتستثمر دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، نحو 110 ملايين دولار أمريكي في الجيل الجديد من معدات الدعم الأرضي وتعمل على نشر 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي في 10 دول.

ويجمع الحدث سلطات المطارات وقادة الطيران المدني والمشغلين والاستشاريين ومزودي التكنولوجيا، لاستكشاف كيفية ترجمة هذه التحولات في القطاع إلى مشاريع فعلية وفرص للمشتريات وابتكارات تشغيلية في عدد من أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم.

ومع توقعات بتجاوز حركة المسافرين جواً على مستوى العالم 12 مليار مسافر بحلول عام 2030، يتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، على حصة كبيرة من هذه الحركة.

ويشارك في معرض المطارات أكثر من 150 عارضاً و150 مشترياً من أكثر من 20 دولة، كما تقام بالتزامن مع المعرض مجموعة من المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، تشمل منتدى قادة المطارات العالميين (GALF)، وأمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية (ATC Forum)، ومؤتمر المرأة في الطيران – الشرق الأوسط (WIA Middle East). وتستقطب الدورة الجديدة أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة.

مرحلة مهمة

وقال جعفر داوود، نائب الرئيس الأول لعمليات المطارات في الإمارات لدى دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر: «يشهد قطاع المناولة الأرضية مرحلة مهمة من التحول، مدفوعة بالتقنيات الجديدة، وتطور توقعات العملاء، والالتزام الجماعي للقطاع بتحقيق الاستدامة».

وأضاف: «بصفتها داعماً لمنطقة معدات الدعم الأرضي (GSE Zone) في معرض المطارات، تفخر دناتا بالمساهمة في هذه المنصة الرئيسية التي تستعرض مستقبل معدات الدعم الأرضي وعمليات المطارات.

ونواصل استكشاف وتبني التقنيات الجديدة التي تساعدنا على بناء عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة في الوقت الحاضر، مع الاستعداد في الوقت ذاته لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي. وعلى امتداد شبكتنا العالمية، نعمل على نشر 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي في 10 دول، باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار أمريكي. و

في إطار هذا البرنامج، نستبدل تدريجياً معدات الدعم الأرضي العاملة بالديزل ببدائل هجينة وكهربائية، بما يدعم أهدافنا الأوسع في مجال الاستدامة». وتابع: «كما نعمل على تعزيز الأتمتة في مختلف عملياتنا. وفي دولة الإمارات، بدأنا تجارب تشغيل مركبات TractEasy EZTow ذاتية القيادة لنقل الأمتعة، بما يسهم في تقليل العمليات اليدوية وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة في ساحات المطار. وتعكس هذه المبادرات التزامنا طويل الأمد بتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تدعم مستقبل قطاع المناولة الأرضية».

وقالت مي إسماعيل، مديرة معرض المطارات لدى شركة RX الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للمعرض: «بكل المقاييس، تختلف مطارات اليوم بشكل جذري عن مطارات الماضي، فقد تطورت لتصبح مراكز تجارية متكاملة تتمحور حول المسافرين، وتواجه في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالبنية التحتية غير المتوافقة والمرافق التي لا تلبي تطلعات المسافرين بالشكل المطلوب.

ولذلك، يجري إعادة تصميم المطارات وتطوير خدماتها لمواكبة التوقعات المتسارعة لتجربة السفر. وإلى جانب تعزيز الهوية والطابع المميز للمكان، تسهم عمليات التجديد الشاملة في تحسين تصميم المطارات وسهولة استخدامها».

كما يشهد القطاع توسعاً في استخدام جرارات الأمتعة الكهربائية، وناقلات الأمتعة، وسلالم صعود الركاب.

وتسهم جرارات السحب ومركبات نقل الأمتعة ذاتية القيادة في تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الكفاءة في ساحات المطارات. كذلك، تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بالطاقة الشمسية للتتبع الفوري وإدارة الأصول والصيانة التنبؤية، بما يساعد على تقليل فترات التوقف عن العمل.