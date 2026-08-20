غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل لدعم نمو قطاع المحاسبة



نظمت غرفة تجارة دبي أخيراً ورشة عمل متخصصة لقطاع المحاسبة، بهدف تعزيز التواصل مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة في الإمارة، بحضور 60 مشاركاً. وتأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في القطاع، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي توفرها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار قطاع المحاسبة، من خلال تعزيز الحوار البناء وتوفير خدمات الدعم التي تسهم في تمكين الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة. كما نواصل جهودنا لتعريف الشركات بالموارد المتاحة، ومساعدتها على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع وتبني أفضل الممارسات، بما يعزز كفاءتها في دبي». واستعرضت الورشة أبرز مكونات منظومة المحاسبة في الإمارة، إلى جانب الموارد والخدمات المتاحة لدعم الشركات المحلية. كما سلط ممثلو غرف دبي الضوء على مجموعة من الخدمات المتخصصة التي توفرها الغرف لتلبية احتياجات قطاع المحاسبة، وتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على تطوير أعمالها.

وتضمنت جلسات الورشة مناقشات متخصصة حول تطورات قطاع المحاسبة في دبي، حيث قدم ممثلو فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند عرضاً حول أبرز مستجدات السوق واتجاهاته. كما تناولت المناقشات الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة، وآفاق نمو القطاع وتطور أعمال الشركات العاملة في الإمارة.

واطلع المشاركون على تجربة إحدى الشركات الأعضاء في الاستفادة من خدمات الغرفة، من خلال عرض قصة نجاح مؤسسية، استعرضت خلالها دور خدمات التصديق التي توفرها غرف دبي في تسهيل إجراءات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة. كما أتاحت الجلسة لمجتمع الأعمال فرصة التعرف على سبل الاستفادة من خدمات الغرف لتلبية احتياجاتهم، والحصول على إرشادات عملية من مسؤولي الغرف حول الخدمات والموارد المتاحة.