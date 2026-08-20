شراء انتقائي يرفع سيولة الأسهم المحلية إلى 1.7 مليار درهم

سجلت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و598.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 488.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 38.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.895 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.921 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و974.16 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 205.46 ملايين درهم، تعادل 34.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 598.9 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5841.85 نقطة، منخفضاً بـ0.28%، وارتفعت أسهم سلامة 6.4%، وأجيليتي للمخازن 3.95%، والاتحاد العقارية 3.7%، وسكون للتأمين 2.63%، في حين انخفضت أسهم مصرف السلام السودان 3.43%، والإمارات دبي الوطني 3%، والإسمنت الوطنية 3%، وتبريد 1.61%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 52.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 17 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.07 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 76.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 348.55 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 271.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10006.17 نقاط، منخفضاً 0.91%.

وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 163.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 95 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 90.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 7%، والخليج اﻻستثمارية 3.86%، وبنك أم القيوين الوطني 3.2%، وأدنوك للإمداد 2.98%، ليواصل تسجيله أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 6.9 دراهم.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 3.13%، وأبوظبي اﻷول 2.8%، وأسمنت الخليج 2.54%، وأيبيكس للاستثمار 2.18%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.13%، والكويتي 0.40%، فيما تراجعت بورصات قطر 0.76%، ومسقط 0.04%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.38%.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.13% ليغلق عند 10926 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي، بتداولات 3.7 مليارات ريال.

وتصدر سهم سينومي ريتيل الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 16.89 ريالاً، وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 26.64 ريالاً و64.50 ريالاً على التوالي، وقفز سهم كيمانول بنسبة 8% عند 32.58 ريالاً.

في المقابل، هبطت أسهم مرافق وأماك ولوبريف وينساب ورسن وأديس وبوبا العربية وصالح الراشد بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 74.882 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4,217.052 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» بـ1.38% ليغلق عند مستوى 54512 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.28% ليغلق عند مستوى 67410 نقاط، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.39% ليغلق عند مستوى 25431 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.25% ليغلق عند مستوى 20962 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.75% ليغلق عند مستوى 27185 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.31%، إلى 4002 نقطة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.21 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.13%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.