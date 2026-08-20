«دبي التجاري العالمي».. أجندة حافلة بالفعاليات حتى نهاية العام

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعالياته حتى نهاية 2026، التي تتضمّن معارض ومؤتمرات وفعاليات أعمال عالمية من المقرر تنظيمها خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، وذلك في كل من مركز دبي التجاري العالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو.

تضم الأجندة مجموعة من أهم الفعاليات العالمية والملتقيات المتخصصة ضمن العديد من القطاعات، بما في ذلك السياحة، والتكنولوجيا، والاستدامة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والبناء، والسيارات، والتعليم، والسلع الاستهلاكية، وغيرها.

وتعكس هذه الأجندة الدور المحوري لمركز دبي التجاري العالمي في دفع عجلة الابتكار والتجارة والتعاون الدولي، حيث تتضمن الأجندة فعاليات بارزة مثل سوق السفر العربي، ومعرض بيوتي وورلد، ومعرض الخمسة الكبار، ومعرض أوتوميكانيكا، ومعرض جيتكس جلوبال.

ماهر جلفار: أولويتنا تهيئة بيئة مناسبة تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: تتميز أجندة الفعاليات للفترة المتبقية من عام 2026 بتنوعها، إذ تجمع نخبة من الفعاليات الدولية الكبرى والملتقيات المتخصصة التي تخدم طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية.

وتتمثل أولويتنا بالنسبة للمنظمين في توفير القدرات الاستيعابية والمرونة والدعم اللازم لتمكينهم من تنظيم فعاليات ناجحة، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو.

وأضاف جلفار: مع تكامل دور كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، نمتلك اليوم القدرة على استيعاب فترة حافلة بشكل استثنائي، تشمل عدداً من الفعاليات الكبرى ضمن أجندة مكثفة.

وتتيح لنا هذه القدرة الاستيعابية الموسعة الاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات المنظمين، ودعم الفعاليات في مختلف مراحل نموها، واستضافة مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من القطاعات والجمهور في دبي. وفي نهاية المطاف، يتمثل هدفنا في ضمان توفير المنصة المناسبة لكل فعالية بما يمكّنها من تحقيق قيمة ملموسة للمنظمين والمشاركين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

فعاليات أغسطس

يختتم مركز دبي التجاري العالمي موسم الصيف خلال شهر أغسطس مع الأسابيع الأخيرة من فعاليات عالم دبي للرياضة وعالم مدهش 2026 (كلاهما مستمر حتى 25 أغسطس)، وعاد معرض فعاليات الشرق الأوسط (18 - 19 أغسطس) ومعرض جيه بي إي إكس الترفيهي (20 - 23 أغسطس).

سبتمبر

ويشهد شهر سبتمبر برنامجاً متنوعاً من الفعاليات العالمية والإقليمية في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، وذلك ضمن قطاعات الطاقة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والسفر، والتمويل، والأمن السيبراني، وغيرها.

تبدأ فعاليات الشهر في مركز دبي التجاري العالمي بمعرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1 - 3 سبتمبر)، يليه معرض العقارات الدولي، وقمة AIM للاستثمار (كلاهما من 7 إلى 9 سبتمبر).

وتتواصل فعاليات قطاعي الرعاية الصحية والتمويل مع مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (8 - 10 سبتمبر)، وكريبتو إكسبو (9 - 10 سبتمبر)، قبل العودة المرتقبة لسوق السفر العربي (14 - 17 سبتمبر).

أكتوبر

وتضم أجندة أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي معرض بيوتي وورلد دبي (6 - 8 أكتوبر)، ويليه معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12 - 14 أكتوبر)،.

والمعرض والقمة العالمية للاستثمار العقاري (13 - 14 أكتوبر)، إلى جانب قمة الموارد البشرية، ومعرض عالم الورق في الشرق الأوسط، ومعرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست (جميعها 13 - 15 أكتوبر).

نوفمبر

ويبدأ شهر نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي بمعرض جلف هوست، ومعرض جلفود للتصنيع، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، يليهم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (7 - 18 نوفمبر).

ديسمبر

ويختتم شهر ديسمبر أجندة فعاليات 2026 ببرنامج متنوع يغطي قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والتنقل والمجوهرات وغيرها، وذلك عبر كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، حيث يتصدر المشهد معرض جيتكس جلوبال في مركز دبي للمعارض.

ويستضيف مركز دبي للمعارض معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض تكنولوجي في العالم، من 8 إلى 11 ديسمبر، ليضم مجتمع التكنولوجيا العالمي في موقعه الجديد في مدينة إكسبو.

وتُختتم فعاليات العام في مركز دبي التجاري العالمي بالقمة العالمية لتدريب الطيران - ISAT (14 - 15 ديسمبر)، تليها ثلاثة معارض استهلاكية هي المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (جميعها من 15 إلى 17 ديسمبر).