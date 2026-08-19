فوز 6 متسوقين بـ 250 غراماً من الذهب



شهدت حملة «تسوّق المجوهرات واربح 3 كيلوغرامات من الذهب» فوز 6 متسوقين محظوظين بـ 250 غراماً من الذهب لكل فائز ضمن السحوبات الأسبوعية. ومع اقتراب مفاجآت صيف دبي 2026 من اختتام فعالياتها، لا تزال الفرصة متاحة أمام عشاق المجوهرات حتى 30 أغسطس للتسوق والمشاركة في الحملة التي تمنح المتسوقين فرصة الفوز بجوائز ذهبية.

ومن المقرر أن يفوز متسوقان آخران بـ 250 غراماً لكل منهما، في حين سوف يحصل الفائز في السحب النهائي على كيلوغرام واحد من الذهب. ويقام السحب الأسبوعي المقبل يوم 23 أغسطس، على أن يُجرى السحب النهائي يوم 30 أغسطس.

ويشارك في الحملة أكثر من 200 متجر للمجوهرات في مختلف أنحاء دبي، تقدم العديد من العروض الحصرية، إضافة إلى فرصة الفوز بجزء من إجمالي 3 كيلوغرامات من الذهب، تأكيداً على مكانة دبي المرموقة في قطاع تجارة المجوهرات وترسيخاً للقبها مدينة الذهب. وللمشاركة، يتعين على المتسوقين إنفاق 500 درهم فأكثر على المجوهرات لدى أحد المتاجر المشاركة، ثم استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالحملة والمتوفر داخل المتجر للحصول على فرصة سحب رقمية واحدة. وتوفر الحملة، التي تعتمد بالكامل على نظام رقمي، تجربة سهلة للمشاركين، إذ تتيح لهم تسجيل بياناتهم، وتحميل إيصال الشراء، ومتابعة مشاركتهم عبر النظام الرقمي المخصص للحملة.

وبالإضافة إلى فرصة الفوز بالذهب، تقدم حملة «تسوّق المجوهرات واربح 3 كيلوغرامات من الذهب» للمتسوقين مجموعة من العروض الحصرية لدى متاجر المجوهرات المشاركة. وتشمل العروض تخفيضات تصل إلى 70% على المجوهرات المصنوعة من الألماس واللؤلؤ والذهب، وإعفاءً من رسوم التصنيع، وهدايا مجانية عند استيفاء شروط الشراء، وفرصاً لاستبدال المجوهرات وترقيتها، إلى جانب تثبيت أسعار الذهب.

تجارب استثنائية

وقال عبدالله الأميري، مساعد نائب الرئيس، إدارة السحوبات والترويج في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم تجارب استثنائية تجمع بين التسوق والترفيه والمكافآت، وتشجع العائلات والزوار على استكشاف أفضل ما تقدمه المدينة. وتأتي حملة «تسوّق المجوهرات واربح 3 كيلوغرامات من الذهب»، لتمنح المتسوقين مزيداً من الأسباب للاحتفال بموسم الصيف من خلال فرص تسوق حصرية ومكافآت مميزة، بما يعزّز مكانة دبي ويؤكد استحقاقها للقب مدينة الذهب ووجهة عالمية رائدة للتسوق والحياة العصرية. وتعكس هذه المبادرات التزامنا بدعم قطاع التجزئة، وتعزيز تفاعل المتسوقين، وتقديم تجارب لا تُنسى لهم».