مركزا دبي التجاري العالمي ودبي للمعارض على موعد مع أشهر المعارض العالمية حتى نهاية 2026

تستعد دبي لموسم حافل بالمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى حتى نهاية عام 2026 مع أجندة متنامية لفعاليات الأعمال في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو تغطي قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة والاستدامة والرعاية الصحية والبناء والأغذية والسيارات والتعليم والاستثمار بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للأعمال والابتكار والتجارة.

تتصدر الأجندة مجموعة من أكبر الفعاليات الدولية في مقدمتها سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” من 20 إلى 22 أكتوبر ومعرض الخمسة الكبار من 23 إلى 26 نوفمبر وصولا إلى “جيتكس جلوبال” الذي ينتقل إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو من 8 إلى 11 ديسمبر.

وتتسارع وتيرة الفعاليات في سبتمبر مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي من 1 إلى 3 سبتمبر وقمة AIM للاستثمار من 7 إلى 9 سبتمبر ودبي ديرما من 8 إلى 10 سبتمبر وسوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر فيما يستضيف مركز دبي للمعارض معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات “جيسيك” من 16 إلى 18 سبتمبر.

ويشهد أكتوبر سلسلة واسعة من الفعاليات أبرزها بيوتي وورلد دبي من 6 إلى 8 أكتوبر وعالم الورق في الشرق الأوسط من 13 إلى 15 أكتوبر و”ويتيكس” من 20 إلى 22 أكتوبر ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي من 26 إلى 27 أكتوبر فيما يستضيف مركز دبي للمعارض “كابسات” وقمة سات إكسبو من 5 إلى 7 أكتوبر.

ويتواصل الزخم في نوفمبر مع جلف هوست وجلفود للتصنيع من 3 إلى 5 نوفمبر ومعرض أوتوميكانيكا دبي من 10 إلى 12 نوفمبر قبل انطلاق معرض الخمسة الكبار وعدد من الفعاليات المتخصصة في البناء والمدن المستقبلية من 23 إلى 26 نوفمبر.

ويختتم ديسمبر الموسم بأجندة قوية يتصدرها “جيتكس جلوبال” أكبر معرض تكنولوجي في العالم في مركز دبي للمعارض إلى جانب قمة جيتكس جلوبال من 4 إلى 8 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي ومعرض “ميبا” لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة من 10 إلى 12 ديسمبر

وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي إن الفترة المتبقية من عام 2026 تتميز بتنوع استثنائي يجمع الفعاليات الدولية الكبرى والملتقيات المتخصصة التي تخدم طيفا واسعا من القطاعات الحيوية مؤكدا أن الأولوية تتمثل في توفير القدرات الاستيعابية والمرونة والدعم اللازم للمنظمين وتهيئة البيئة التي تتيح للشركات التواصل والنمو.

وأضاف أن تكامل مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض يوفر قدرة أكبر على استيعاب أجندة مكثفة من الفعاليات ودعمها في مختلف مراحل نموها واستضافة قطاعات وجماهير أكثر تنوعا بما يحقق قيمة ملموسة للمنظمين والمشاركين ومجتمع الأعمال.

وتعكس الأجندة الممتدة حتى نهاية 2026 اتساع منظومة فعاليات الأعمال في دبي وقدرتها على استقطاب أبرز التجمعات العالمية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية بما يدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار ويعزز حضور الإمارة على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية.