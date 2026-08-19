«أبوظبي الإسلامي» يوفر 133 مليون درهم لتمويل مستودع لوجستي في اسكتلندا



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (133 مليون درهم ) ولمدة 5 سنوات إلى شركة «بلاكساند ش. م. ب. مقفلة»، بهدف تمويل مستودع لوجستي رئيسي في مدينة غلاسكو باسكتلندا. وتمثل هذه الصفقة ثالث اتفاقية تمويل يبرمها المصرف مع شركة الاستثمار التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ما يعكس متانة العلاقة الطويلة التي تربط الطرفين، وثقتهما بمرونة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.

وتستخدم التسهيلات التمويلية لإعادة تمويل مستودع لوجستي يمتد على مساحة 620090 قدم مربعة، ويُشكل مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع السلع لصالح سلسلة متاجر «موريسونز»، إحدى كبرى سلاسل السوبرماركت في المملكة المتحدة. وتشغل «موريسونز» هذا المرفق منذ أكثر من 30 عاماً، حيث يؤدي دوراً أساسياً في تزويد 62 متجراً تابعاً لها في مختلف أنحاء اسكتلندا.

ويتميز المرفق اللوجستي بتصنيف كفاءة الطاقة (A)، وهو مؤجر بعقد طويل الأجل بقي على انتهائه أكثر من 21 عاماً. كما يتضمن العقد زيادات سنوية في القيمة الإيجارية مرتبطة بمعدلات التضخم، ما يوفر عوائد مستقرة ومتنامية. وتنسجم معايير الاستدامة التي يتمتع بها المرفق مع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي في تمويل أصول عقارية عالية الجودة تدعم خلق قيمة طويلة الأمد وتعزز الاستثمار المسؤول.

الثقة المتواصلة

وقال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة: «يعكس إتمام ثالث صفقة تمويل مع شركة «بلاكساند» قوة العلاقة التي تجمعنا والثقة المتواصلة التي يوليها لنا شركاؤنا. نركز في مصرف أبوظبي الإسلامي على توفير حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم أهداف المستثمرين، مع الالتزام بتمويل أصول عالية الجودة تتمتع بأسس قوية وقدرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتجمع هذه الصفقة بين جميع المقومات التي نحرص عليها، من موقع استراتيجي ومستأجر طويل الأمد ومعايير استدامة متقدمة وإيرادات مستقرة مرتبطة بمعدلات التضخم، بما يعزز حضورنا في سوق العقارات التجارية بالمملكة المتحدة ويدعم قدرتنا على تلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين».

خطوة جديدة

وقال أحمد مطر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بلاكساند: «يمثل التمويل خطوة جديدة في مسيرة شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعكس الثقة في قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية بكفاءة وانضباط. ويأتي هذا الاستثمار انسجاماً مع نهجنا طويل الأجل في بناء محفظة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل، والتي تتميز بمستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية، وتدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نمو مجزية. ونجح مصرف أبوظبي الإسلامي في إيجاد سجل راسخ في تمويل العقارات التجارية بالمملكة المتحدة من خلال مكتبه في لندن، حيث يوفر حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وشملت استثماراته طيفاً واسعاً من الأصول العقارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والضيافة والمكاتب والمجمعات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، مع التزام ثابت بتمويل الأصول عالية الجودة التي تتمتع بمستأجرين أقوياء وعوائد مستقرة، ضمن نهج استثماري منضبط. ونثمّن شراكتنا الممتدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معه في تنفيذ المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة».