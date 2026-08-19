تفاهم بين «أوراسيا كابيتال» و«إنكيوبيتر» لدعم الشركات التقنية في دبي



وقعت أوراسيا كابيتال - الذراع الاستثمارية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» - مذكرة تفاهم مع منصة «إنكيوبيتر» - المتخصصة في ابتكار وبناء المشاريع التقنية الناشئة - بهدف تسريع انتقال الشركات الواعدة من مرحلة الاحتضان إلى الاستثمار وتعزيز منظومة رأس المال الجريء والتكنولوجيا في دبي.

وقع المذكرة حسن وحيد نائب الرئيس التنفيذي للمالية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والشريك في أوراسيا كابيتال وسعيد حمد الهاملي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «إنكيوبيتر».

تهدف الشراكة إلى إيجاد مسار متكامل لتحديد وتطوير وتأهيل الشركات التقنية الناشئة في مراحلها المبكرة وتعزيز جاهزيتها التجارية والاستثمارية وقابليتها للتوسع بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة. وبموجب المذكرة ترشح «إنكيوبيتر» مجموعة مختارة من الشركات التي اجتازت برامج احتضان وتحقق منهجية إلى أوراسيا كابيتال لتقييم فرص الاستثمار فيها وفقاً لاستراتيجيتها وأطر العناية الواجبة المعتمدة.

وقال حسن وحيد إن الشراكة تعزز قدرة أوراسيا كابيتال على التفاعل مع الشركات ذات الإمكانات العالية في مراحل مبكرة ودعم جاهزيتها للاستثمار وريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

وأكد سعيد الهاملي أن التعاون يسهم في ربط مؤسسي الشركات الناشئة برأس المال والخبرات والشبكات الاستراتيجية ودعم تطور منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

وتشمل الشراكة تقديم الإرشاد والدعم الاستشاري والمشاركة في أيام العروض التقديمية ولجان التقييم إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار المشترك في جولات تمويل مختارة بما يعزز نمو قطاع التكنولوجيا وتنافسيته وارتباطه بالأسواق العالمية.