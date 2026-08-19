الاتحاد للطيران تعتمد «جيوَن» خياراً للدفع عبر موقعها الإلكتروني



أعلنت الاتحاد للطيران، إضافة (جيوَن)، منظومة الدفع الوطنية في الإمارات، لتصبح خياراً للدفع عبر موقعها الإلكتروني لتصبح بذلك أول شركة طيران تتيح استخدام البطاقة لحجز الرحلات. ويمكن للضيوف استخدام بطاقة جيوَن لحجز رحلات الاتحاد للطيران عبر شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

خيارات أوسع

وقال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «نفخر بتوفير الدفع باستخدام بطاقات جيوَن، في خطوة تعكس التزامنا بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر لضيوفنا، مع مواصلة مكافأتهم.. وتمثل هذه الخطوة الأولى في شراكتنا مع الاتحاد للمدفوعات، وتجسّد مدى توافق الاتحاد للطيران مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تحقيق النمو وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.. ويمكن لضيوفنا المقيمين في دولة الإمارات الآن حجز رحلاتهم باستخدام وسيلة دفع مصممة خصيصاً لهم، في خطوة تمهد لتقديم مجموعة أوسع من المزايا، والتي ستتيح قريباً لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من حاملي بطاقات جيوَن رويال الاستفادة من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا وخدمات أولوية خاصة».

وقالت أندريا سيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في الاتحاد للمدفوعات: «يمثل تقديم مزايا قيّمة لحاملي البطاقات عنصراً أساسياً في منظومة جيوَن، باعتبارها منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات.. وتضيف شراكتنا مع الاتحاد للطيران قيمة مباشرة لحاملي بطاقات جيوَن، إذ أصبح بإمكانهم استخدام بطاقاتهم لحجز الرحلات، بينما سيستفيد حاملو بطاقات جيوَن رويال من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا أخرى.. وتجمع منظومة جيوَن بين سهولة استخدام البطاقات في المدفوعات اليومية ومزايا تلبي احتياجات العملاء في دولة الإمارات، وهو ما يشكل جوهر القيمة التي تقدمها جيوَن». ويمكن للضيوف المقيمين في الإمارات اختيار جيوَن كخيار للدفع عند إتمام حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني ويتوفر خيار الدفع هذا اعتباراً من الآن عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية بالكامل.