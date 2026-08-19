تفاهم بين مصرف عجمان ومنصة «نمو» لتوسيع حلول التمويل



أبرم مصرف عجمان، مذكرة تفاهم مع منصة «نمو»، للتمويل الرقمية، التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي الرامية إلى وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مجالات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكامل الرقمي، والتمويل المدمج، ومن خلال هذا التعاون، سيعمل مصرف عجمان ومنصة نمو على تقييم الفرص الكفيلة بتبسيط وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز إجراءات انضمام العملاء، وتلبية احتياجاتها التمويلية المتطورة.

ويتضمن التعاون عدداً من المبادرات، بما في ذلك تمويل المشتريات، وتمويل الفواتير، وحلول رأس المال العامل، وخدمات فتح حسابات الأعمال، والربط عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، ورحلات التمويل المدمج، والتعاون المشترك ضمن منظومة الأعمال، كما توفر مذكرة التفاهم منصة لتقييم مبادرات التسويق المشترك وغيرها من فرص التعاون التي تسهم في تعزيز منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

ويعكس التعاون الالتزام المشترك من جانب مصرف عجمان ومنصة نمو، بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي والنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تعزيز الوصول إلى حلول مالية إسلامية مبتكرة ومدعومة بالتكنولوجيا، ومن خلال الجمع بين القدرات المصرفية المتكاملة التي يتمتع بها مصرف عجمان ومنصة نمو، يهدف الطرفان إلى توفير تجربة سلسة للعملاء، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول التمويل بكفاءة أكبر.

خطوة مهمة

وقال محمد البنعلي، المدير العام لمنصة نمو: «يمثل تعاوننا مع مصرف عجمان خطوة مهمة نحو جعل حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر سهولة وسلاسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين الابتكار الرقمي والخبرة المصرفية الموثوقة، نهدف إلى تبسيط رحلة التمويل أمام الشركات، وتمكينها من الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للنمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».

وقال وليد توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف عجمان: «تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، ونواصل التزامنا بتطوير حلول مصرفية مبتكرة تدعم نموها ونجاحها على المدى الطويل، ويعكس تعاوننا مع منصة نمو التزام مصرف عجمان بالابتكار الرقمي، ووضع العملاء في صميم أعماله، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نتطلع إلى استكشاف فرص من شأنها تعزيز تجربة العملاء، ودعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق قيمة مستدامة للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات».