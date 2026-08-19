غرف دبي تبرم مذكرة تفاهم مع الرابطة الهندية لشركات البرمجيات



أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بهدف تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، ودعم نمو وتوسع الشركات الهندية المتخصصة في هذه التقنيات في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على الارتقاء بالعمل المشترك لبناء شراكات استراتيجية بين جميع الجهات المعنية بمنظومة الابتكار المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي والهند، وتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق مبادرات مشتركة في هذا التخصص.

وتهدف المذكرة إلى دعم الشركات الهندية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة لتأسيس أعمالها في دبي والتوسع انطلاقاً من الإمارة، من خلال إتاحة فرص واعدة للأعمال، وربطها بمنظومة الشراكات والابتكار في دبي. كما تشمل مجالات التعاون تنظيم فعاليات أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب مبادرات مشتركة تعزز التعاون بين الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال في دبي والهند.

خطوة رائدة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل جهود دبي لدعم تحول القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد خطوة رائدة على المستوى العالمي لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في اقتصاد المستقبل. وتعمل غرف دبي في هذا الإطار على توسيع مسارات التعاون والشراكات الدولية، لا سيما مع الهند، لبناء منظومة متكاملة تدعم تبني الشركات للذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزز كفاءتها وإنتاجيتها وتفتح آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية، بما يعزز من ريادة دبي في تطوير التقنيات المتقدمة وترسيخ اعتمادها في نماذج أعمال كل القطاعات».

وتتولى الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم) تمثيل مصالح قطاع التكنولوجيا في الهند الذي تبلغ قيمته 315 مليار دولار. وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 3500 شركة عاملة في كل القطاعات التقنية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسية.

كانت غرف دبي، وفي إطار تنفيذها لمبادرة دعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص بإمارة دبي، قد شكلت في يونيو الماضي اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تسريع تبني هذه التقنيات وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

وتتولى اللجنة اعتماد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.