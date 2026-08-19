«تاكسي دبي» و«بولت» تضمان 1607 مركبات من أسطول «تاكسي العربية» إلى المنصة

وقّعت شركة تاكسي دبي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «بولت»، اتفاقية شراكة مع شركة «تاكسي العربية»، لضم أسطولها إلى منصة «بولت»، في خطوة جديدة تدعم استراتيجية الشركة لتطوير منظومة التنقل الذكي، وتعزيز تجربة حجز المركبات عبر التطبيقات الذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيُدرج أسطول «تاكسي العربية»، الذي يضم 1607 مركبات، ضمن منصة «بولت»، بما يسهم في توسيع نطاق المركبات المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليص أوقات وصول مركبات الأجرة.

وتعكس الاتفاقية جهود شركة تاكسي دبي وشركائها لتوسيع شبكة خدمات الحجز الإلكتروني، وتوظيف الحلول الرقمية في الارتقاء بجودة خدمات النقل، وتوفير خيارات أكثر مرونة وسهولة لمستخدمي وسائل التنقل في الإمارة.