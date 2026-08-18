«فيتش»: «المشاريع المتكاملة» خيار كبار المطورين في دبي

يركز مطورو العقارات في الإمارات على المشاريع المتكاملة ذات المخططات الرئيسية مع مستويات متقدمة من التمويل والتنفيذ ومعدلات قوية من المبيعات المسبقة، التي تتمتع بالطلب القوي والنمو السكاني.

ووفق «فيتش»، يتمتع عدد من المطورين بوضع أفضل لدعم هذا النموذج التجاري، لا سيما كبريات الشركات مثل «إعمار» و«ماجد الفطيم»، حيث يتمتعون بقدرة قوية على إطلاق مشاريع رئيسية واسعة النطاق وطرح وحداتها على مراحل، ما يتيح لهم إدارة عمليات التطوير والتسويق والتسليم بكفاءة.

وأوضحت الوكالة أن شركة «أمنيات» ركزت خلال عام 2026 على التنفيذ والتمويل، بالتزامن مع الإشارة إلى خطط محتملة للتوسع في أبوظبي عبر مشروع كبير مخطط له، حيث يواصل المطورون استهداف فرص النمو النوعية، حتى مع اعتماد السوق نهجاً أكثر انتقائية في إطلاق المشاريع الجديدة.

وأضافت «فيتش» أن المشاريع الكبيرة التي تنفذ على مراحل ستظل خياراً جذاباً للمطورين، خصوصاً مع استمرار قوة المبيعات وتدفقات السكان إلى الإمارات، إلى جانب تنامي الطلب في المناطق التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل «دبي الجنوب».