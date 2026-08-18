114.8 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

بلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، بانخفاض 3.8 مليارات دولار، مقارنة مع مايو 2026.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي إلى حوالي 46.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41% من الإجمالي، وقرابة 68.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 59%.

وأظهرت بيانات صادرة عن ⁠وزارة الخزانة ⁠الأمريكية، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت ⁠في يونيو الماضي مدفوعة بانخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين.

وانخفضت حيازات ⁠سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.299 تريليونات دولار في يونيو الماضي مقابل 9.371 تريليونات في الشهر السابق، لكنها ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.

وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.116 تريليون دولار في يونيو بانخفاض 2.3% عن مستواها في مايو عندما ⁠سجلت 1.143 تريليون.

وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو 2026 بقيمة 1116.7 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ939.9 مليار دولار، ثم الصين بـ633.4 مليار دولار.

وتراجعت حيازات بريطانيا ⁠من سندات الخزانة الأمريكية 1% إلى 939.9 مليار دولار في يونيو مقابل 948.6 ملياراً في الشهر السابق له، كما انخفضت ‌حيازات الصين من سندات الخزانة 4% إلى 633.4 مليار دولار في ‌يونيو مقارنة مع 659.3 مليارا في مايو. (دبي - البيان)